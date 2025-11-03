William Arias, médico: “la manzanilla no es solo un remedio casero, es una aliada clínica contra el insomnio”

La manzanilla es una de esas, y lejos de ser un remedio de la abuela, la ciencia respalda esta afirmación y el doctor William nos da todos los detalles.

Resulta que esta planta tiene un lugar bien merecido dentro del mundo médico gracias a sus efectos comprobados sobre el sueño y el estrés.

La manzanilla está bien respaldada por la ciencia

Según el doctor Arias y la ciencia misma, la clave de esta planta se encuentra en la apigenina. Es un flavonoide que actúa sobre el sistema nervioso y que, al unirse a los receptores GABA del cerebro, nos ayuda a relajarnos y a disminuir la actividad neuronal. ¿Lo mejor? No genera dependencia, como suele ocurrir con ciertos fármacos.

Esto no solo favorece el disfrute de un mejor descanso, sino que la manzanilla ayuda a regular el “famoso cortisol”, que es la hormona del estrés y, al mismo tiempo, estimula la producción natural de melatonina, que es la responsable de marcar nuestro reloj interno del sueño.

Arias, de hecho, asegura que no se trata de un efecto placebo, ya que la ciencia viene respaldando esta acción y son cada vez más los estudios que lo confirman.

¿Cómo debemos tomar la manzanilla para mejorar el sueño?

Aquí es donde muchos fallamos. Y es que el doctor Arias insiste en algo que es muy obvio: “para que la manzanilla funcione, debemos tomarla como es debido. No se trata de tomar una taza hoy y otra la semana siguiente. Debe incorporarse como parte de nuestra rutina de descanso”.

Dicho esto, lo más recomendable es tomar una infusión de manzanilla media hora antes de ir a dormir. En cuanto a la dosis, el profesional afirma que 2 gramos de flores secas por cada taza es ideal. Déjalas reposar unos 5 minutos en agua caliente y bebe lentamente.

Eso sí, y se remarca mucho este punto: aleja las pantallas y mantén un ambiente tranquilo para potenciar su efecto. No hay nada como la constancia, por lo que es importante crear y mantener el hábito, al menos, durante un par de semanas para comenzar a notar cambios tangibles.

Recuerda que es una herramienta natural y, como tal, su acción es progresiva y también más duradera.

¿Quién puede beneficiarse más del consumo de manzanilla?

Todas las personas pueden probarla, pero sí es cierto que hay perfiles que pueden notar resultados más evidentes.

Aquellos que padecen de insomnio leve, personas mayores que no quieren medicarse con fármacos, trabajadores expuestos a altos niveles de estrés, mujeres con cambios hormonales e incluso jóvenes con episodios puntuales de ansiedad pueden verse altamente beneficiados.

La manzanilla es una alternativa suave comparada con otros productos de farmacia o parafarmacia, pero sin duda es más segura y también eficaz. En algunos casos, incluso, puede evitar que se llegue a recurrir a pastillas para dormir.

Lo que sí advierte el doctor Arias es que no todo el mundo puede tomarla sin antes consultar con un profesional de la medicina. Está contraindicada para personas con alergia a plantas de la familia de las Asteráceas. Tampoco es recomendable para quienes tomen sedantes fuertes o anticoagulantes.

Convierte el consumo de manzanilla en un ritual

Este es otro aspecto que Arias subraya y que vale la pena destacar: el componente emocional de crear una rutina alrededor del momento de ir a dormir. Insiste en que es primordial preparar la infusión en un espacio de calma, tomarla lentamente y en silencio, desconectar el móvil y dar espacio al cuerpo para que se relaje.

Todo esto ayuda a preparar el cerebro y es un gesto que va más allá de lo químico.

Tener en cuenta pequeños detalles como apagar las luces, evitar cenas muy pesadas y respetar los horarios, combinados con la ingesta de la infusión, puede marcar la diferencia entre dar vueltas en la cama o mejorar tu higiene del sueño.