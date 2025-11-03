William Arias, metge: “la camamilla no és només un remei casolà, és una aliada clínica contra l’insomni”

La camamilla és una d’aquestes, i lluny de ser un remei de l’àvia, la ciència avala aquesta afirmació i el doctor William ens en dona tots els detalls.
Resulta que aquesta planta té un lloc ben merescut dins del món mèdic gràcies als seus efectes comprovats sobre el son i l’estrès.
La camamilla està ben recolzada per la ciència
Segons el doctor Arias i la ciència mateixa, la clau d’aquesta planta es troba en l’apigenina. És un flavonoide que actua sobre el sistema nerviós i que, en unir-se als receptors GABA del cervell, ens ajuda a relaxar-nos i a disminuir l’activitat neuronal. El millor? No genera dependència, com sí sol passar amb certs fàrmacs.
Això no només afavoreix el gaudi d’un millor descans, sinó que la camamilla ajuda a regular el “famos cortisol”, que és l’hormona de l’estrès i, al mateix temps, estimula la producció natural de melatonina, que és la responsable de marcar el nostre rellotge intern del son.
Arias, de fet, assegura que no es tracta d’un efecte placebo, ja que la ciència ve recolzant aquesta acció i són cada vegada més els estudis que ho confirmen.
Com hem de prendre la camamilla per millorar el son?
Aquí és on molts fallem. I és que el doctor Arias insisteix en una cosa que és ben òbvia: “perquè la camamilla funcioni, l’hem de prendre com cal. No es tracta de prendre’n una tassa avui i una altra la setmana següent. S’ha d’incorporar com a part de la nostra rutina de descans”.
Dit això, el més recomanable és prendre una infusió de camamilla mitja hora abans d’anar a dormir. Pel que fa a la dosi, el professional afirma que 2 grams de flors seques per cada tassa és ideal. Deixa-les reposar uns 5 minuts en aigua calenta i beu a poc a poc.
Això sí, i es remarca molt aquest punt: allunya les pantalles i mantingues un ambient tranquil perquè es potenciï el seu efecte. No hi ha res com la constància, per la qual cosa és important crear i mantenir l’hàbit, almenys, durant un parell de setmanes per començar a notar canvis tangibles.
Recorda que és una eina natural i, com a tal, la seva acció és progressiva i també més duradora.
Qui pot beneficiar-se més del consum de camamilla?
Totes les persones poden provar-la, però sí que és cert que hi ha perfils que poden notar-ne resultats més evidents.
Aquells que pateixen d’insomni lleu, persones grans que no volen medicar-se amb fàrmacs, treballadors exposats a alts nivells d’estrès, dones amb canvis hormonals i fins i tot joves amb episodis puntuals d’ansietat poden veure’s altament beneficiats.
La camamilla és una alternativa suau comparada amb altres productes de farmàcia o parafarmàcia, però sens dubte és més segura i també eficaç. En alguns casos, fins i tot, pot evitar que s’arribi a recórrer a pastilles per dormir.
El que sí que adverteix el doctor Arias és que no tothom pot prendre-la sense abans consultar amb un professional de la medicina. Està contraindicada per a persones amb al·lèrgia a plantes de la família de les Asteràcies. Tampoc no és recomanable per a qui prengui sedants forts o anticoagulants.
Converteix el consum de camamilla en un ritual
Aquest és un altre aspecte que Arias subratlla i que val la pena destacar: el component emocional de crear una rutina al voltant del moment d’anar a dormir. Insisteix que és primordial preparar la infusió en un espai de calma, prendre-la lentament i en silenci, desconnectar el mòbil i donar espai al cos perquè es relaxi.
Tot això ajuda a preparar el cervell i és un gest que va més enllà del químic.
Tenir en compte petits detalls com apagar els llums, evitar sopars molt pesats i respectar els horaris, combinats amb la ingesta de la infusió, pot marcar la diferència entre donar voltes al llit o millorar la teva higiene del son.