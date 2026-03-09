Sebastián La Rosa, metge expert en longevitat: “Pren el darrer cafè abans de les 14 i no mengis almenys tres hores abans d’anar-te’n a dormir”

Sovint pensem que el bon descans depèn exclusivament de la qualitat del nostre matalàs o de la foscor de l’habitació. Error. El doctor Sebastián La Rosa, un dels majors experts en longevitat del moment, ha llançat un avís a navegants que pot canviar per complet el teu nivell d’energia des de demà mateix. I la clau no està a la nit, sinó en el que fas just abans de dinar.
La ciència és clara: el nostre metabolisme no està dissenyat per processar aliments mentre intentem entrar en fase REM. Si vas al llit amb el sistema digestiu en plena marxa, estàs obligant el teu cos a fer hores extres. El resultat? Un descans fragmentat, un despertars amb fatiga i un envelliment cel·lular accelerat que ningú vol.
La regla de les tres hores
La recomanació del doctor La Rosa és tan senzilla com contundent: no ingereixis absolutament res almenys tres hores abans d’anar a dormir. Això significa que si la teva hora de descans són les onze de la nit, la cuina s’ha de tancar a les vuit. Oblida’t del mos furtiu abans d’anar a dormir; és l’enemic número u de la teva recuperació nocturna.
Però atenció, perquè la seva segona ordre és encara més estricta i afecta directament la teva productivitat diària. Si vols tenir un son de qualitat, has de posar una barrera infranquejable al teu consum de cafeïna: el darrer cafè del dia ha de ser abans de les 14:00 hores.
Tip secret: la cafeïna té una vida mitjana molt més llarga del que creus. Prendre’n a mitja tarda és, essencialment, posar el teu cervell en mode alerta just quan hauria d’estar començant a baixar revolucions.
Per què el teu cos t’ho agrairà
Seguint aquests dos ajustos, permetis que els nivells de glucosa i insulina s’estabilitzin abans de tocar el coixí. Això permet que el teu cos entri en un estat de reparació profunda, reduint la inflamació sistèmica i millorant la teva longevitat a llarg termini. Ja no es tracta només de no estar cansat, es tracta d’optimitzar la teva maquinària biològica per guanyar anys de vida amb qualitat.
La majoria de la gent falla en ser massa permissiva amb la seva rutina. És un error de càlcul que pagues cada matí quan sona el despertador. Estàs disposat a sacrificar el cafè de la tarda a canvi d’una vitalitat que no has tingut en anys? El doctor La Rosa ho té clar: la resposta està en la disciplina del teu rellotge biològic.