Sebastián La Rosa, médico experto en longevidad: “Toma el último café antes de las 14 y no comas al menos tres horas antes de irte a dormir”

A menudo pensamos que el buen descanso depende exclusivamente de la calidad de nuestro colchón o de la oscuridad de la habitación. Error. El doctor Sebastián La Rosa, uno de los mayores expertos en longevidad del momento, ha lanzado un aviso a navegantes que puede cambiar por completo tu nivel de energía desde mañana mismo. Y la clave no está en la noche, sino en lo que haces justo antes de comer.

La ciencia es clara: nuestro metabolismo no está diseñado para procesar alimentos mientras intentamos entrar en fase REM. Si vas a la cama con el sistema digestivo en plena marcha, estás obligando a tu cuerpo a hacer horas extras. ¿El resultado? Un descanso fragmentado, despertares con fatiga y un envejecimiento celular acelerado que nadie quiere.

La regla de las tres horas

La recomendación del doctor La Rosa es tan sencilla como contundente: no ingieras absolutamente nada al menos tres horas antes de ir a dormir. Esto significa que si tu hora de descanso son las once de la noche, la cocina debe cerrarse a las ocho. Olvídate del bocado furtivo antes de dormir; es el enemigo número uno de tu recuperación nocturna.

Pero atención, porque su segunda orden es aún más estricta y afecta directamente tu productividad diaria. Si quieres tener un sueño de calidad, debes poner una barrera infranqueable a tu consumo de cafeína: el último café del día debe ser antes de las 14:00 horas.

Consejo secreto: la cafeína tiene una vida media mucho más larga de lo que crees. Tomarla a media tarde es, esencialmente, poner tu cerebro en modo alerta justo cuando debería estar comenzando a bajar revoluciones.

Por qué tu cuerpo te lo agradecerá

Siguiendo estos dos ajustes, permites que los niveles de glucosa e insulina se estabilicen antes de tocar la almohada. Esto permite que tu cuerpo entre en un estado de reparación profunda, reduciendo la inflamación sistémica y mejorando tu longevidad a largo plazo. Ya no se trata solo de no estar cansado, se trata de optimizar tu maquinaria biológica para ganar años de vida con calidad.

La mayoría de la gente falla en ser demasiado permisiva con su rutina. Es un error de cálculo que pagas cada mañana cuando suena el despertador. ¿Estás dispuesto a sacrificar el café de la tarde a cambio de una vitalidad que no has tenido en años? El doctor La Rosa lo tiene claro: la respuesta está en la disciplina de tu reloj biológico.