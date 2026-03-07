Manuel de la Peña, expert en longevitat: “Les persones que superen els 110 anys comparteixen el mateix denominador comú”

Arribar a complir 110 anys no és qüestió d’atzar ni simplement d’una genètica privilegiada que cau del cel. Ho sospitàvem, però ara el doctor Manuel de la Peña, referent absolut en medicina de la longevitat, ho posa sobre la taula amb dades a la mà.
No parlem de cremes miraculoses ni de suplements impossibles de pronunciar. Parlem d’alguna cosa molt més profunda, un denominador comú que uneix totes aquelles persones que han superat el segle de vida amb una salut envejable. *(Sí, nosaltres també estàvem esperant aquesta resposta com aigua de maig)*.
La inflamació: l’enemic ocult que has de vigilar avui
El doctor de la Peña és taxatiu en assenyalar el principal culpable de l’envelliment prematur: la inflamació crònica de baix grau. És aquest foc silenciós que recorre el teu cos sense que te n’adonis, fent malbé les teves cèl·lules dia rere dia fins que, inevitablement, apareix la malaltia.
Les persones que arriben als 110 anys posseeixen un sistema biològic que ha sabut mantenir aquest foc a ratlla durant dècades. No és que no s’inflamin, és que el seu cos gestiona la resposta immune de manera molt més eficient que la mitjana. És com tenir un sistema d’extinció d’incendis ultraràpid instal·lat a l’ADN.
Nota important: La longevitat no es tracta de no viure, sinó d’evitar que el teu cos es defensi contra si mateix. L’alimentació és la teva primera línia de defensa.
Més enllà de la dieta: el factor psicològic
Però no tot és biologia molecular. L’expert insisteix en un pilar que solem ignorar per complet en la nostra carrera cap a la productivitat: el propòsit vital. Els supercentenaris no es jubilen de la vida; continuen tenint motius per aixecar-se cada matí, ja sigui cuidar el seu hort, llegir o simplement mantenir una conversa.
Aquest estat mental actua com un regulador hormonal natural. Redueix el cortisol —l’hormona de l’estrès—, cosa que al seu torn evita que el cos entri en aquest estat d’inflamació que esmentàvem abans. És un cercle virtuós que protegeix els teus òrgans vitals millor que qualsevol fàrmac d’última generació.
La clau de l’estalvi biològic
Què podem fer nosaltres, els mortals del segle XXI, per acostar-nos a aquest estàndard? El doctor de la Peña suggereix que la clau és en l’estalvi energètic. No es tracta de no fer res, sinó de triar on gastem els nostres recursos metabòlics.
El consum excessiu d’ultraprocessats i el sedentarisme són els lladres d’energia més grans que tenim en la nostra rutina. Cada vegada que obligues el teu organisme a processar sucres refinats o greixos trans, estàs demanant un préstec al futur. I, creu-nos, els interessos d’aquest préstec són molt alts quan arribes a la vuitena dècada de vida.
Un canvi d’enfocament radical
El més fascinant de les troballes de de la Peña és que democratitzen la longevitat. No necessites una assegurança mèdica de luxe ni viure en una zona blava del Japó. Necessites entendre que el teu cos és un ecosistema que ha d’estar en equilibri.
La notícia és esperançadora: si aconsegueixes controlar els nivells d’inflamació sistèmica i mantens un propòsit que mantingui el teu cervell actiu, li estàs donant al teu cos l’oportunitat real d’assolir xifres que abans consideràvem impossibles. T’havies parat a pensar quanta inflamació li estàs regalant al teu cos amb els teus sopars d’aquesta setmana?
Atenció: La ciència de l’envelliment ha deixat de ser una teoria acadèmica per convertir-se en un manual d’instruccions sobre com viure més temps i, sobretot, amb més independència.
El temps corre, i encara que no podem frenar el rellotge biològic, sí que podem decidir com volem que funcioni la nostra maquinària. Al capdavall, es tracta de petites decisions que, sumades durant 40 o 50 anys, marquen la diferència entre una vellesa fràgil i una vida plena i estesa. Quin petit canvi començaràs a aplicar des d’aquesta mateixa tarda?