Manuel de la Peña, experto en longevidad: «Las personas que superan los 110 años comparten el mismo denominador común»

Llegar a cumplir 110 años no es cuestión de azar ni simplemente de una genética privilegiada que cae del cielo. Lo sospechábamos, pero ahora el doctor Manuel de la Peña, referente absoluto en medicina de la longevidad, lo pone sobre la mesa con datos en mano.

No hablamos de cremas milagrosas ni de suplementos imposibles de pronunciar. Hablamos de algo mucho más profundo, un denominador común que une a todas aquellas personas que han superado el siglo de vida con una salud envidiable. *(Sí, nosotros también estábamos esperando esta respuesta como agua de mayo)*.

La inflamación: el enemigo oculto que debes vigilar hoy

El doctor de la Peña es tajante al señalar al principal culpable del envejecimiento prematuro: la inflamación crónica de bajo grado. Es este fuego silencioso que recorre tu cuerpo sin que te des cuenta, dañando tus células día tras día hasta que, inevitablemente, aparece la enfermedad.

Las personas que llegan a los 110 años poseen un sistema biológico que ha sabido mantener este fuego a raya durante décadas. No es que no se inflamen, es que su cuerpo gestiona la respuesta inmune de manera mucho más eficiente que la media. Es como tener un sistema de extinción de incendios ultrarrápido instalado en el ADN.

Nota importante: La longevidad no se trata de no vivir, sino de evitar que tu cuerpo se defienda contra sí mismo. La alimentación es tu primera línea de defensa.

Más allá de la dieta: el factor psicológico

Pero no todo es biología molecular. El experto insiste en un pilar que solemos ignorar por completo en nuestra carrera hacia la productividad: el propósito vital. Los supercentenarios no se jubilan de la vida; continúan teniendo motivos para levantarse cada mañana, ya sea cuidar su huerto, leer o simplemente mantener una conversación.

Este estado mental actúa como un regulador hormonal natural. Reduce el cortisol —la hormona del estrés—, lo que a su vez evita que el cuerpo entre en este estado de inflamación que mencionábamos antes. Es un círculo virtuoso que protege tus órganos vitales mejor que cualquier fármaco de última generación.

La clave del ahorro biológico

¿Qué podemos hacer nosotros, los mortales del siglo XXI, para acercarnos a este estándar? El doctor de la Peña sugiere que la clave está en el ahorro energético. No se trata de no hacer nada, sino de elegir dónde gastamos nuestros recursos metabólicos.

El consumo excesivo de ultraprocesados y el sedentarismo son los ladrones de energía más grandes que tenemos en nuestra rutina. Cada vez que obligas a tu organismo a procesar azúcares refinados o grasas trans, estás pidiendo un préstamo al futuro. Y, créenos, los intereses de ese préstamo son muy altos cuando llegas a la octava década de vida.

Un cambio de enfoque radical

Lo más fascinante de los hallazgos de de la Peña es que democratizan la longevidad. No necesitas un seguro médico de lujo ni vivir en una zona azul de Japón. Necesitas entender que tu cuerpo es un ecosistema que debe estar en equilibrio.

La noticia es esperanzadora: si logras controlar los niveles de inflamación sistémica y mantienes un propósito que mantenga tu cerebro activo, estás dando a tu cuerpo la oportunidad real de alcanzar cifras que antes considerábamos imposibles. ¿Te has parado a pensar cuánta inflamación le estás regalando a tu cuerpo con tus cenas de esta semana?

Atención: La ciencia del envejecimiento ha dejado de ser una teoría académica para convertirse en un manual de instrucciones sobre cómo vivir más tiempo y, sobre todo, con más independencia.

El tiempo corre, y aunque no podemos frenar el reloj biológico, sí que podemos decidir cómo queremos que funcione nuestra maquinaria. Al fin y al cabo, se trata de pequeñas decisiones que, sumadas durante 40 o 50 años, marcan la diferencia entre una vejez frágil y una vida plena y extendida. ¿Qué pequeño cambio comenzarás a aplicar desde esta misma tarde?