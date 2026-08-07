Karlos Arguiñano, cuiner: «La meva mare estava impedida per la pòlio i amb vuit anys em vaig posar a cuinar»

Què passa quan la vida et posa a prova de forma inesperada? Què fem quan les circumstàncies ens obliguen a madurar abans d’hora? La història darrere d’un dels nostres cuiners més estimats amaga un secret que et deixarà sense paraules. Un gir vital que va definir la seva essència.
Karlos Arguiñano és sinònim de fogons, bon humor i receptes que tots podem fer a casa. Coneixes la seva cara més amable, els seus trucs a la cuina, el seu inconfusible ‘rico, rico y con fundamento’. És el rostre que moltes de nosaltres reconeixem al moment.
Però darrere d’aquesta imatge de saviesa i alegria, s’amaga una infància marcada per una decisió que va canviar-ho tot. Un passat que ens revela la veritable força d’aquest personatge. Una història que va molt més enllà de qualsevol plat amb estrella.
Ara, amb 77 anys i una trajectòria impecable, Karlos Arguiñano ha obert el seu cor. Ha revelat que amb només vuit anys es va posar davant dels fogons. La raó? La seva mare estava impedida per la pòlio. Aquesta malaltia, que avui gairebé no recordem, va transformar la seva vida.
Era el germà gran de quatre. La malaltia de la seva mare no només va deixar una empremta a la família, sinó que va transformar la infància de Karlos en una autèntica escola de supervivència. Una experiència que la majoria de nens d’aquesta edat no hauria d’enfrontar. (I sí, nosaltres també sentim un calfred).
La primera recepta: responsabilitat i sacrifici
Al tornar de l’escola, el que molts nens considerarien una feina, per a ell era el pa de cada dia. Les seves primeres “receptes” no eren per cap programa de televisió, sinó per la supervivència familiar. La seva cuina era una necessitat urgent.
Les seves tasques eren bàsiques, però imprescindibles: des d’ajudar a passar la salsa de tomàquet fins a pelar patates i netejar porros. També posava la taula. (Qui hauria dit que darrere d’aquestes accions quotidianes s’amagava el naixement d’una llegenda culinària?).
Aquesta experiència primerenca no només li va ensenyar a cuinar. Va forjar el caràcter, la dedicació i la sensibilitat que avui coneixem. Per a Arguiñano, cuinar es va convertir en un acte tan natural com respirar. No era una afició, era una obligació que va assumir amb maduresa.
La meva mare estava impedida per la pòlio i amb vuit anys em vaig posar a cuinar. Per a mi, cuinar, posar i treure la taula, va ser una cosa natural.
Amb el seu humor característic, ha confessat que era un “chaval movido” i que no aprovava res. El seu pare, fins i tot, va arribar a creure que era “tonto” per la seva manca d’interès en els estudis. Volia que fos arquitecte. Però Karlos, amb la seva saviesa innata, va respondre: “amb lo bé que pelo les patates”. (Nosaltres creiem que simplement estava destinat a les patates, i molt ben pelades!).
Més que un cuiner: un testimoni de superació
La història de Karlos no és només la d’un cuiner que ens entreté amb les seves bromes i els seus plats. És un testimoni de la superació, de com les adversitats extremes poden esculpir un futur brillant. Una lliçó de vida que va més enllà de la gastronomia.
Ens recorda l’impacte devastador que malalties com la pòlio van tenir en generacions anteriors. I ens fa valorar encara més la resiliència de les persones que van haver d’afrontar aquests reptes. La seva dedicació a la família va ser el motor de la seva carrera. (Quantes històries així coneixem, i quina inspiració ens donen!).
El seu estil, proper i fàcil d’entendre, amb receptes senzilles i econòmiques, reflecteix precisament aquesta base humil i la seva capacitat d’adaptació. Va aprendre a cuinar per necessitat, i ara ens ensenya a tots a fer-ho d’una manera accessible. És el seu segell personal, un tret inconfusible.
Des dels seus inicis a la televisió basca fins a consolidar-se a Antena 3 amb ‘Cocina abierta’, Arguiñano ha acumulat més de 35 anys davant les càmeres. Milers de receptes compartides. Llibres que són autèntics fenòmens de vendes. Un llegat definitiu.
El relleu: un llegat que continua
Ara, amb la mirada posada en la jubilació, està preparant el relleu. El seu fill Joseba ja agafa les regnes, presentant alguns programes i assegurant que el llegat Arguiñano continuï a la cuina i a les nostres pantalles. (Una transició vital per a la nostra televisió i el nostre paladar).
Aquesta veritat oculta ens recorda la profunditat de les històries personals que hi ha darrere de cada personatge públic. No totes les grans carreres comencen amb un pla preestablert. Moltes sorgeixen de la necessitat més pura. Un secret que ara ha sortit a la llum i que ens permet entendre millor el seu origen.
Entendre el seu passat és entendre la seva essència, el seu humor, la seva connexió amb la gent. Acabes de descobrir la veritable recepta del seu èxit. Una història imprenscindible que explica per què Karlos Arguiñano és molt més que un cuiner. És un fenomen.
Qui hauria dit que darrere d’aquell cuiner alegre s’amagava una història tan colpidora? Què t’ha semblat aquesta confessió?