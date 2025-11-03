Ángela Fernández, psicòloga: “les persones amb ansietat solen exigir-se més

Però, sabies que no sempre es presenta d’una manera tan evident? Hi ha trets que són més subtils i sovint passen desapercebuts, fins i tot per les mateixes persones que els pateixen.
D’això ens parla la psicòloga Ángela Fernández, que va publicar un vídeo al seu compte de TikTok que es va fer viral, i on ens convida a observar més enllà del que pot ser obvi i reconèixer patrons de comportament que comparteixen les persones que pateixen ansietat.
Tres aspectes de la teva personalitat que revelen que pots estar patint ansietat
El primer que cal tenir en compte és que l’ansietat no és un trastorn que neix de la feblesa. Al contrari, a vegades creix des de l’excés de responsabilitat i la “fortalesa resolutiva” davant la vida.
La psicòloga explica que moltes persones amb ansietat tenen en comú l’autoexigència, l’afany per complaure als altres i una sensibilitat extrema que les manté en una alerta permanent.
Això no vol dir que siguin persones fràgils, sinó que s’obliden de si mateixes mentre intenten fer-ho tot bé i quedar bé amb tothom. Darrere d’aquest perfil perfeccionista, amable i sensible hi ha una càrrega emocional tan gran que pot perjudicar-les.
Per això, segons Fernández, si aquesta càrrega no es gestiona adequadament, es converteix en ansietat. La bona notícia és que és possible identificar aquests patrons i començar a canviar-los.
Les exigències que es tornen una trampa
Un dels trets que descriu la psicòloga Ángela al seu vídeo és l’alta autoexigència que moltes persones, avui dia possiblement més dones que homes, s’imposen.
Les persones que tenen ansietat no es permeten fallar. Es proposen metes que van més enllà del possible o molt ambicioses; i es posen estàndards, de vegades inabastables. Viuen en una pressió constant que a la llarga les esgota tant físicament com emocionalment. De fet, quan alguna cosa no surt com volen, es frustren i l’autocrítica apareix sense miraments.
Es tracta d’una rigidesa interna que no deixa marge a l’error. Per a elles, tot ha d’estar sota control i quan no és així, el sistema nerviós s’activa, com si estigués davant d’una amenaça real. És per això que les persones amb ansietat viuen amb una sensació de tensió com si estiguessin en l’obligació de demostrar alguna cosa tot el temps.
L’excés d’amabilitat també pot esdevenir una càrrega difícil de suportar
L’altre tret que descriu la psicòloga és l’afany de ser amable amb tothom, però en excés, fins al punt de posar per davant la necessitat de qualsevol altre i sacrificar la pròpia.
Són persones que estan sempre disposades a ajudar, són cooperatives, empàtiques, però molt poques vegades es posen a si mateixes com a prioritat.
Aquesta actitud de complaença les porta a assumir responsabilitats que no els corresponen, a carregar amb tasques que en el fons no desitgen executar i a mantenir relacions que arriben a ser tòxiques i esgotadores. A poc a poc s’acumula un desgast emocional perjudicial.
Sensibilitat portada a l’extrem
El tercer tret, la psicòloga el subratlla com a neuroticisme o alta reactivitat emocional. Les persones amb aquest comportament o aquesta sensibilitat excessiva experimenten les emocions amb més intensitat. Per exemple, una crítica, un mal gest o rebre un mal tracte, pot activar aquesta resposta.
I no és que exagerin, senzillament, el seu sistema nerviós reacciona amb més rapidesa i de manera més intensa davant del que passa. Aquesta hipersensibilitat pot ser una gran virtut en diversos escenaris de la vida on es requereix empatia, creativitat i fins i tot intuïció, però quan no es regula, es converteix en una font de patiment.
Aquest tipus de persones viu en alerta constant, anticipant esdeveniments problemàtics, tenen pensaments intrusius i es mantenen en un bucle de preocupació i tensió que no s’atura i no els permet relaxar-se.
Trets que poden esdevenir aliats i alleujar l’ansietat
Cap dels trets descrits, en un equilibri sa, és dolent i molt menys són defectes. Ben gestionats poden convertir-se en grans fortaleses de la personalitat.
L’objectiu és qüestionar-se fins a quin punt aquestes característiques afecten la nostra tranquil·litat emocional. Cal posar límits, saber dir que no a situacions on no et sents còmode i, especialment, posar-te com a prioritat.
Davant de tot això, una de les idees que aconsegueix transmetre la psicòloga en el seu vídeo és que l’ansietat no sempre es mostra com una cosa visible. Pot estar amagada en aquests patrons de conducta i des de fora projectar-te com una persona forta i decidida, però per dins, portar una pressió silenciosa que no es veu.
D’aquí que buscar ajuda professional, reconeixent que alguna cosa no va bé, sigui una senyal de consciència i responsabilitat, que a més influirà en el teu propi benestar i qualitat de vida.