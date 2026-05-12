Analitzar críticament el paper dels mitjans, entendre com es construeixen les diferències i qüestionar les estructures de poder dins l’ecosistema comunicatiu. Aquest és el punt de partida del Màster en Recerca en Comunicació i Diversitats de la Universitat de Barcelona, un programa pensat per formar personal investigador capaç de donar resposta als reptes socials i culturals actuals.
En un món en transformació constant, la comunicació esdevé una eina clau per transmetre valors i construir imaginaris. El màster combina diferents enfocaments teòrics i metodològics per explorar la comunicació des d’una mirada que s’allunya dels discursos hegemònics i posa el focus en les realitats diverses. L’objectiu és doble: comprendre millor el món mediàtic i contribuir a construir societats més inclusives.
Més enllà de l’acadèmia
Tot i el seu caràcter de recerca, el màster també resulta útil per a professionals de la comunicació que volen actualitzar la seva pràctica. En un context on les institucions i les organitzacions necessiten comunicar amb sensibilitat i responsabilitat, aquesta formació aporta noves eines per fer-ho des d’una perspectiva més diversa.
Els perfils tècnics de comunicació d’institucions públiques, empreses o entitats poden trobar en aquest programa una oportunitat única per actualitzar la seva manera de comunicar i adaptar-la a les necessitats d’una societat cada cop més complexa.
Una experiència internacional i enriquidora
Un dels elements més destacats del programa és la seva dimensió internacional. L’alumnat prové de múltiples països —com Mèxic, Xile, Perú, França o la Xina—, fet que converteix l’aula en un espai d’intercanvi cultural constant.
A més, el màster inclou una experiència acadèmica compartida amb universitats de diversos països en el marc d’un programa Erasmus+ Blended Intensive Program. Aquesta assignatura, centrada en la comunicació intercultural, permet a l’estudiantat treballar conjuntament durant una setmana intensiva amb alumnat internacional.
Professorat especialitzat i recerca de qualitat
El programa compta amb un equip docent especialitzat en estudis de comunicació i diversitat, amb una clara orientació a la recerca en interseccionalitat. Es tracta d’un professorat jove, amb trajectòries acadèmiques sòlides i actualitzades, que aporta una mirada innovadora i connectada amb els debats contemporanis.
Un altre dels punts forts és el pes del Treball de Fi de Màster (TFM), que permet aprofundir en una línia de recerca pròpia i rellevant per a l’estudiant.
El màster aposta per un seguiment proper i una formació de qualitat, per això hi ha un límit de 25 places, i un procés d’admissió personalitzat que inclou entrevistes individuals.
