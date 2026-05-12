Analizar críticamente el papel de los medios, entender cómo se construyen las diferencias y cuestionar las estructuras de poder dentro del ecosistema comunicativo. Este es el punto de partida del Máster en Investigación en Comunicación y Diversidades de la Universidad de Barcelona, un programa pensado para formar personal investigador capaz de responder a los retos sociales y culturales actuales.

En un mundo en constante transformación, la comunicación se convierte en una herramienta clave para transmitir valores y construir imaginarios. El máster combina diferentes enfoques teóricos y metodológicos para explorar la comunicación desde una mirada que se aleja de los discursos hegemónicos y pone el foco en las realidades diversas. El objetivo es doble: comprender mejor el mundo mediático y contribuir a construir sociedades más inclusivas.

Más allá de la academia

A pesar de su carácter de investigación, el máster también resulta útil para profesionales de la comunicación que desean actualizar su práctica. En un contexto donde las instituciones y las organizaciones necesitan comunicar con sensibilidad y responsabilidad, esta formación aporta nuevas herramientas para hacerlo desde una perspectiva más diversa.

Los perfiles técnicos de comunicación de instituciones públicas, empresas o entidades pueden encontrar en este programa una oportunidad única para actualizar su manera de comunicar y adaptarla a las necesidades de una sociedad cada vez más compleja.

Una experiencia internacional y enriquecedora

Uno de los elementos más destacados del programa es su dimensión internacional. El alumnado proviene de múltiples países —como México, Chile, Perú, Francia o China—, lo que convierte el aula en un espacio de intercambio cultural constante.

Además, el máster incluye una experiencia académica compartida con universidades de diversos países en el marco de un programa Erasmus+ Blended Intensive Program. Esta asignatura, centrada en la comunicación intercultural, permite al estudiantado trabajar conjuntamente durante una semana intensiva con alumnado internacional.

Profesorado especializado e investigación de calidad

El programa cuenta con un equipo docente especializado en estudios de comunicación y diversidad, con una clara orientación a la investigación en interseccionalidad. Se trata de un profesorado joven, con trayectorias académicas sólidas y actualizadas, que aporta una mirada innovadora y conectada con los debates contemporáneos.

Otro de los puntos fuertes es el peso del Trabajo de Fin de Máster (TFM), que permite profundizar en una línea de investigación propia y relevante para el estudiante.

¡Preinscripciones ya abiertas!

El máster apuesta por un seguimiento cercano y una formación de calidad, por eso hay un límite de 25 plazas, y un proceso de admisión personalizado que incluye entrevistas individuales.

El proceso de preinscripción ya está abierto y se puede realizar desde la web del máster: Máster en Investigación en Comunicación y Diversidades.