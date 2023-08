Els dijous d’1 a 3 de la matinada, els dies amb més robatoris en habitatges

Els dijous d’1.00 a 3.00 hores, en la matinada, és el moment en el qual es produeixen més intrusions en habitatges i negocis a Espanya, segons l’Observatori Securitas Direct. Així ho revela el primer informi ‘La seguretat en llars i negocis’, del recentment inaugurat Observatori Securitas Direct, que també realitza un estudi sobre la percepció de la seguretat dels països d’Europa i Llatinoamèrica en els quals opera la companyia, així com en els hàbits i comportaments de seguretat d’Espanya.

En el seu primer informe, l’observatori assenyala que el patró horari reflecteix una major concentració d’intrusions en les hores de major foscor del dia en aquelles en les quals hi ha absències. De la 1.00 a les 5.00 o a última hora del dia entre les 19.00 i les 22.00 hores tots els dies de la setmana són les franges horàries amb major nombre d’intrusions. En canvi, de 5.00 a 8.00 hores és si més no incidències es registren.

Un altre dels moments destacats per a les intrusions són els divendres de 20.00 a 22.00 hores. Durant el dia, els dilluns de 9.00 a 11.00 del matí es registren un nombre alt d’intrusions.

Per a l’elaboració de l’informe, la companyia s’ha basat en el nombre de salts d’alarmes reals i intrusions per zona ateses durant 2022 per la Central Receptora d’Alarmes (CRA) de Securitas Direct, que rep els senyals dels 1,8 milions d’alarmes connectades a les quals la companyia dona servei a Espanya.

L’informe també apunta que el 91% dels espanyols té preocupacions respecte a la protecció de la seva llar. A més, els robatoris són el principal factor de preocupació entre la societat, ja que dues de cada tres espanyols afirmen tenir inquietud davant ells.

Pel que fa a les tècniques de robatori més utilitzades en les intrusions en habitatges, l’Observatori Securitas Direct apunta que els intrusos utilitzen eines bàsiques i aprofiten descuits dels propietaris. A més, solen ser poc organitzats i molt hàbils per a escalar o saltar tanques.

Quant als mètodes més utilitzats en cas d’intrusió per tipologia d’habitatge, es detecten dues maneres d’actuació principals. En xalets i viles, els lladres grimpen per les façanes o tanques, que tallen amb tenalles per a accedir per finestres, terrats i balcons. Pel que fa a pisos i apartaments, el mètode més comú és forçar el pany.