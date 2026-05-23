Nit moguda a Badalona amb dos incidents contra els cossos policials de la localitat. El passat divendres a la nit, cap a dos quarts de dotze de la nit, uns teloners -lladres especialitzats en el robatori de la càrrega dels camions- van envestir una patrulla dels Mossos d’Esquadra a Badalona. Els assaltants, que conduïen un cotxe robat, van envestir el vehicle policial i va obligar els agents dels Mossos a utilitzar les armes de foc per repel·lir l’assalt contra la seva integritat.
Segons ha assenyalat l’ACN i han confirmat fonts policials la patrulla es trobava circulant per la zona quan van poder localitzar un cotxe que constava com a robat als arxius policials, motiu pel qual van demanar que s’aturés per poder identificar-ne els ocupants. Els quatre ocupants del vehicle, membres, d’una banda, de teloners, no van fer cas de les indicacions policials i van accelerar envestint el cotxe policial de paisà, fet que va desencadenar l’actuació policial responent amb trets i que va acabar amb una breu persecució en la qual tres dels assaltants van acabar fugint a peu. Gràcies a la intervenció de la Guàrdia Urbana de Badalona s’ha pogut detenir un dels sospitosos i recuperar el vehicle sostret, mentre que els Mossos d’Esquadra han obert una investigació per poder localitzar els altres tres ocupants del cotxe.
Els Mossos detenen un home de 34 anys per una agressió amb arma blanca
També a Badalona els Mossos d’Esquadra han detingut una persona per una agressió amb arma blanca. Segons han indicat fonts policials a El Món els fets es remunten a la matinada de divendres a dissabte quan en el transcurs d’una baralla el presumpte autor, un home de 34 anys, hauria agredit una altra persona amb una arma blanca provocant-li una ferida. El detingut, de 34 anys, comptava amb fins a 29 antecedents.
L’alcalde de la localitat badalonina, Xavier García Albiol, ha assenyalat a través de les xarxes socials que el passat divendres dues persones també van atropellar un agent de la Guàrdia Urbana de Badalona en un control policial de la unitat municipal. Dues persones que han estat detingudes i que, segons l’alcalde de Badalona, acumulaven diversos antecedents policials.