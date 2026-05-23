Noche agitada en Badalona con dos incidentes contra los cuerpos policiales de la localidad. El pasado viernes por la noche, alrededor de las once y media, unos teloneros -ladrones especializados en el robo de carga de camiones- embistieron una patrulla de los Mossos d’Esquadra en Badalona. Los asaltantes, que conducían un coche robado, embistieron el vehículo policial, lo que obligó a los agentes de los Mossos a utilizar armas de fuego para repeler el asalto contra su integridad.

Según ha señalado la ACN y han confirmado fuentes policiales, la patrulla se encontraba circulando por la zona cuando pudieron localizar un coche que constaba como robado en los archivos policiales, motivo por el cual pidieron que se detuviera para poder identificar a los ocupantes. Los cuatro ocupantes del vehículo, miembros de una banda de teloneros, no hicieron caso de las indicaciones policiales y aceleraron embistiendo el coche policial de paisano, hecho que desencadenó la actuación policial respondiendo con disparos y que terminó con una breve persecución en la que tres de los asaltantes terminaron huyendo a pie. Gracias a la intervención de la Guardia Urbana de Badalona se ha podido detener a uno de los sospechosos y recuperar el vehículo sustraído, mientras que los Mossos d’Esquadra han abierto una investigación para localizar a los otros tres ocupantes del coche.

Los Mossos detienen a un hombre de 34 años por una agresión con arma blanca

También en Badalona, los Mossos d’Esquadra han detenido a una persona por una agresión con arma blanca. Según han indicado fuentes policiales a El Món, los hechos se remontan a la madrugada de viernes a sábado cuando en el transcurso de una pelea el presunto autor, un hombre de 34 años, habría agredido a otra persona con un arma blanca causándole una herida. El detenido, de 34 años, contaba con hasta 29 antecedentes.

Imagen de archivo de un coche de la Guardia Urbana de Badalona | Europa Press

El alcalde de la localidad de Badalona, Xavier García Albiol, ha señalado a través de las redes sociales que el pasado viernes dos personas también atropellaron a un agente de la Guardia Urbana de Badalona en un control policial de la unidad municipal. Dos personas que han sido detenidas y que, según el alcalde de Badalona, acumulaban varios antecedentes policiales.