Una dona de 31 anys es presenta als Mossos i confessa que ha matat el seu company

Un nou crim sacseja Catalunya. Una dona de 31 anys ha estat detinguda aquest dilluns per haver matat la seva parella en un garatge de la localitat gironina. Els Mossos d’Esquadra han informat que els fets van passar en un garatge situat al carrer Doctor Ferran de Salt, i la seva detenció es va produir després que la dona acusada de matar la seva parella es presentés a la comissaria dels Mossos del municipi reconeixent el crim davant dels agents policials.
El cos policial català ha informat que diverses dotacions dels Mossos s’han desplaçat fins al lloc dels fets i han pogut localitzar el cos de la víctima advertint que estava sense vida i amb signes evidents de violència. Uns fets pels quals la Divisió d’Investigació Criminal (DIC) dels Mossos s’ha fet càrrec de la investigació per poder aclarir les causes del succés. La magistrada de la plaça 4 d’Instrucció de Girona ha ordenat l’aixecament del cadàver i s’ha fet càrrec de la investigació. A més, ha confirmat que no consten antecedents de violència entre la dona i la seva parella i destaquen que la causa és secreta.
Un inici de maig negre a Catalunya
Catalunya ha encetat el mes de maig a Catalunya amb diversos morts i actes violents. El passat dilluns 4 de maig, cap a quarts de set del matí, els Mossos van rebre un avís sobre un tiroteig al barri de la Torrassa de l’Hospitalet de Llobregat. Els Mossos es van desplaçar fins al lloc dels fets i van poder trobar les beines dels cinc trets.
Uns fets que es van produir després de l’assassinat d’una dona a Esplugues de Llobregat, al carrer de Joan Miró. L’autor dels fets va fugir fins a Barcelona i va ser detingut al districte de les Corts. Un crim que no va ser l’únic del cap de setmana, ja que al barri del Raval els Mossos van detenir un menor com a presumpte autor de la mort d’un home al carrer de la Cera d’aquest barri barceloní. Una agressió amb arma blanca que es va reproduir al Fòrum, on un grup de joves s’hauria atansat sobre un jove que sortia del recinte de la Feria de Abril a Barcelona.