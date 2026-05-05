Una mujer de 31 años se presenta ante los Mossos y confiesa que ha matado a su compañero

Un nuevo crimen sacude Cataluña. Una mujer de 31 años ha sido detenida este lunes por haber matado a su pareja en un garaje de la localidad gerundense. Los Mossos d’Esquadra han informado que los hechos ocurrieron en un garaje situado en la calle Doctor Ferran de Salt, y su detención se produjo después de que la mujer acusada de matar a su pareja se presentara en la comisaría de los Mossos del municipio reconociendo el crimen ante los agentes policiales.

El cuerpo policial catalán ha informado que varias dotaciones de los Mossos se han desplazado hasta el lugar de los hechos y han podido localizar el cuerpo de la víctima, advirtiendo que estaba sin vida y con signos evidentes de violencia. Unos hechos por los cuales la División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos se ha hecho cargo de la investigación para poder aclarar las causas del suceso. La magistrada de la plaza 4 de Instrucción de Girona ha ordenado el levantamiento del cadáver y se ha hecho cargo de la investigación. Además, ha confirmado que no constan antecedentes de violencia entre la mujer y su pareja y destacan que la causa es secreta.

Un inicio de mayo negro en Cataluña

Cataluña ha comenzado el mes de mayo en Cataluña con varios muertos y actos violentos. El pasado lunes 4 de mayo, hacia las siete de la mañana, los Mossos recibieron un aviso sobre un tiroteo en el barrio de la Torrassa de l’Hospitalet de Llobregat. Los Mossos se desplazaron hasta el lugar de los hechos y pudieron encontrar las vainas de los cinco disparos.

Luces encendidas de un coche de los Mossos | Blanca Blay (ACN)

Unos hechos que se produjeron después del asesinato de una mujer en Esplugues de Llobregat, en la calle de Joan Miró. El autor de los hechos huyó hasta Barcelona y fue detenido en el distrito de les Corts. Un crimen que no fue el único del fin de semana, ya que en el barrio del Raval los Mossos detuvieron a un menor como presunto autor de la muerte de un hombre en la calle de la Cera de este barrio barcelonés. Una agresión con arma blanca que se reprodujo en el Fórum, donde un grupo de jóvenes habría atacado a un joven que salía del recinto de la Feria de Abril en Barcelona.