Els Mossos detenen a l’avi de les drogues de Llívia

Els Mossos d’Esquadra han detingut un avi de 77 anys com a responsable de bona part del tràfic de drogues de Llívia, una petita població de la comarca de la Cerdanya. La policia catalana el va detenir aquest passat dilluns a la tarda després de diversos mesos investigant-lo, ja que l’assenyalen com un dels principals venedors del municipi. Tot va començar el passat mes de març quan els Mossos van tenir indicis de la presència d’un home que traficava amb droga per la zona dels carrers Raval i Estavar de Llívia. Alertats per aquesta presència, les autoritats policials catalanes van decidir posar en marxa una unitat d’investigació.

Amb les informacions que tenien van col·locar diversos dispositius policials a la zona, cosa que els va permetre interceptar tres compradors que li havien adquirit fins a cinc dosis de cocaïna per l’autoconsum en diferents dies. Tots els interceptats assenyalaven cap a un mateix lloc, l’avi de les drogues. A més, els agents també van esbrinar que el traficant també venia droga al detall a consumidors de la comarca per la zona del parc de Sant Guillem cosa que els va portar a ampliar el seu radi d’acció.

Un mosso en una de les sales de Comandament/Mossos

Així doncs, amb les informacions recaptades durant mesos d’investigació, la policia catalana ha procedit a detenir-lo definitivament. Quan van entrar al seu pis un cop detingut, els agents que s’hi havien desplaçat van trobar una peça de cocaïna en forma de roca de 21,6 grams, una bàscula de precisió, 3.950 euros i diferents estris per manipular la droga i embolcallar-la en petites dosis per a la venda al detall. Segons detalla el cos, el detingut passarà avui a disposició judicial davant del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Puigcerdà.

Estafadors via SMS

Aquest mateix dimarts, la Guàrdia Civil ha detingut entre Barcelona i Madrid un centenar de persones que es dedicaven a estafar els usuaris fent-se passar per personal bancari i contactaven amb les seves víctimes de forma massiva a través dels SMS. En aquests missatges els avisaven de suposats accessos sospitosos, càrrecs i altres operacions bancàries relacionades amb els seus comptes. Una vegada aconseguien accedir a les claus i els comptes dels afectats, els estafadors retiraven grans quantitats de diners. Els 101 detinguts estan sent investigats per delictes d’estafa, pertinença a organització criminal i blanqueig de capitals.