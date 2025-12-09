Detingut un home per la mort violenta de la seva parella a l’Hospitalet

Investigació oberta per la mort violenta d’una dona a l’Hospitalet de Llobregat. Els Mossos d’Esquadra han detingut un home de 46 anys com a presumpte autor dels fets, que han tingut lloc a primera hora del matí a l’interior d’un domicili del municipi metropolità. Segons les primeres informacions, l’avís s’ha produït cap a dos quarts de set del matí, quan diversos ciutadans han informat que estava tenint lloc una baralla en aquest pis de l’Hospitalet.
Quan la policia catalana i el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) han arribat al lloc dels fets, els efectius s’han trobat amb la dona ja sense vida i amb evidents signes de violència. A prop del lloc dels fets s’ha localitzat el detingut, que era la seva parella sentimental. Agents de seguretat ciutadana dels Mossos l’han arrestat com a sospitós i per la seva presumpta relació amb aquesta mort. Gràcies al testimoni de diversos veïns i coneguts sabem que la víctima era de nacionalitat colombiana i que feia dos anys que vivia a l’Hospitalet de Llobregat. En el domicili on han ocorregut els fets, vivien la víctima amb el seu agressor i dues dones més.
Les indagacions estan en mans de la Divisió d’Investigació Criminal de la Regió Metropolitana Sud i el cas s’investiga com un de violència de gènere. Per la seva banda, el jutjat de violència sobre la dona de l’Hospitalet de Llobregat ha obert una causa i la comitiva judicial s’ha desplaçat al domicili per fer l’aixecament de cadàver. No consten antecedents judicials entre la parella.
Detenim el presumpte autor de la mort violenta d'una dona a l'Hospitalet de Llobregat. pic.twitter.com/fX4l4uNF69— Mossos (@mossos) December 9, 2025
Nou feminicidis a Catalunya durant el 2025
Cal recordar que durant aquest 2025 s’han produït nou feminicidis a Catalunya. Segons les dades del Departament d’Igualtat i Feminisme, els nou casos registrats per la Direcció General d’Erradicació de les Violències Masclistes corresponen a vuit dones assassinades i un feminicidi vinculat. Des del 2012, la violència masclista ja s’ha cobrat 157 víctimes mortals al país.