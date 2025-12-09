Detenido un hombre por la muerte violenta de su pareja en Hospitalet

Investigación abierta por la muerte violenta de una mujer en Hospitalet de Llobregat. Los Mossos d’Esquadra han detenido a un hombre de 46 años como presunto autor de los hechos, que tuvieron lugar a primera hora de la mañana en el interior de un domicilio del municipio metropolitano. Según las primeras informaciones, el aviso se produjo alrededor de las seis y media de la mañana, cuando varios ciudadanos informaron de que estaba teniendo lugar una pelea en este piso de Hospitalet.

Cuando la policía catalana y el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) llegaron al lugar de los hechos, los efectivos se encontraron con la mujer ya sin vida y con evidentes signos de violencia. Cerca del lugar de los hechos se localizó al detenido, que era su pareja sentimental. Agentes de seguridad ciudadana de los Mossos lo arrestaron como sospechoso y por su presunta relación con esta muerte. Gracias al testimonio de varios vecinos y conocidos sabemos que la víctima era de nacionalidad colombiana y que llevaba dos años viviendo en Hospitalet de Llobregat. En el domicilio donde ocurrieron los hechos, vivían la víctima con su agresor y dos mujeres más.

Las indagaciones están en manos de la División de Investigación Criminal de la Región Metropolitana Sur y el caso se investiga como uno de violencia de género. Por su parte, el juzgado de violencia sobre la mujer de Hospitalet de Llobregat ha abierto una causa y la comisión judicial se ha desplazado al domicilio para levantar el cadáver. No constan antecedentes judiciales entre la pareja.

Detenemos al presunto autor de la muerte violenta de una mujer en Hospitalet de Llobregat. pic.twitter.com/fX4l4uNF69 — Mossos (@mossos) 9 de diciembre de 2025

Nueve feminicidios en Catalunya durante 2025

Es importante recordar que durante este 2025 se han producido nueve feminicidios en Catalunya. Según los datos del Departamento de Igualdad y Feminismo, los nueve casos registrados por la Dirección General de Erradicación de las Violencias Machistas corresponden a ocho mujeres asesinadas y un feminicidio vinculado. Desde 2012, la violencia machista ya se ha cobrado 157 víctimas mortales en el país.