Un home intenta matar la seva exdona amb una destral a Pont de Suert

Un home de 53 anys ha ingressat a presó acusat d’intentar matar la seva exdona a cops de destral a Pont de Suert (Alta Ribagorça), segons ha avançat el diari Segre i ha confirmat la policia catalana. Els fets van tenir lloc davant de la filla de sis anys de la parella i la dona es troba ingressada a l’Hospital Arnau de Vilanova després d’haver patit ferides greus mentre es protegia de l’atac. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha informat que, a banda del seu ingrés a presó, el jutjat de Tremp ha dictat una ordre de protecció per la mare i la filla i ha suspès la pàtria potestat.

L’home, que viu al Pont de Suert, havia sortit de permís durant el cap de setmana de l’Hospital Santa Maria de Lleida, on es troba ingressat per problemes psiquiàtrics, segons el mateix diari. Els investigadors sospiten que l’atac era premeditat, ja que l’home estava esperant l’exdona a casa seva. Quan la va veure, s’hi va abraonar i va intentar colpejar-la amb la destral al cap en diverses ocasions. La dona es va protegir amb el braç. Els veïns van alertar els Mossos en sentir els crits de la mare i la filla, que van aconseguir fugir. No consten antecedents de violència masclista en la parella.

Un cotxe dels Mossos d’Esquadra | EP

Dos feminicidis en pocs mesos

En els últims mesos, dues dones han estat assassinades per les seves parelles a la demarcació de Lleida. El passat mes de desembre una dona de 34 anys va ser assassinada al barri de Balàfia de Lleida. La parella tenia cinc fills en comú i la dona havia denunciat l’agressor uns dies abans. Segons els Mossos, la dona va desaparèixer i uns dies després van trobar el seu cos en un traster del pis on vivia. Segons la premsa local, era el primer feminicidi a Ponent des del 2015. Unes setmanes després, un home va ser detingut a Balaguer (Noguera) acusat de matar la seva parella. El dia abans havia denunciat que la dona s’havia suïcidat amb un ganivet, però l’autòpsia va descartar la versió de l’agressor. Tots dos han ingressat a presó.