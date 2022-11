‘Estar fins als ous’, ‘feminicidi’ o ‘trans’, noves incorporacions al diccionari

La Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) ha presentat una nova actualització del Diccionari de la Llengua Catalana en la qual s’incorporen 21 paraules i 70 locucions i es modifica el significat de 640 entrades per aportar nous matisos. Entre les paraules que ara ja es poden trobar al diccionari en línia destaquen algunes com feminicidi, cisgènere, trans, transidentitat, negacionisme o resilient.

També s’incorporen noves locucions, moltes relacionades amb els genitals masculins –com estar fins als ous d’algú–, per recollir moltes expressions d’ús popular. Algunes de les locucions més destacades:

Estar fins als ous d’algú o d’alguna cosa

Agafar algú pels ous

Per collons

I un colló de mico

Dels collons

Tenir els collons plens

Tirar la tovallola

Rondar pel cap

Estirar la cadena

A cara descoberta

Dormir fort

Desgràcia personal

I un be negre amb potes rosses

Cadena perpètua

Presentació de l’IEC del nou Diccionari de la Llengua Catalana / ACN

La nova actualització del Diccionari de la Llengua Catalana també modifica entrades per incloure addicions, esmenes i supressions de paraules ja existents per donar nous matisos. Un exemple és bipolar, que fins ara només recollia el sentit de la càrrega d’una pila i ara incorpora el matís del trastorn mental. Altres paraules com bruixeria estaven poc desenvolupades i s’ha optat per afegir noves excepcions.

En el cas de la paraula homofòbia, s’amplia la seva definició, que passa d'”Aversió a l’homosexualitat o als homosexuals” a “Aversió envers l’homosexualitat o les persones homosexuals que sovint es manifesta amb una actitud discriminatòria”. Pots consultar el llistat complet de canvis al web de l’IEC.

Nou diccionari català el 2023

L’Institut d’Estudis Catalans (IEC) també ha avançat que el 2023 publicarà un nou diccionari que inclourà 30.000 entrades i se centrarà en les qüestions més essencials del treball gramatical i semàntic. “Que el diccionari ens ajudi a entendre les paraules i a escriure millor”, ha desitjat la secretària de la secció Filològica de l’IEC, Mercè Llorente. El nou diccionari, que està en la fase final del procés de revisió, donarà informació més detallada sobre els usos transitius i intransitius d’un verb, masculins i femenins i informació més detallada respecte al que es pot consultar actualment al diccionari més popular de Catalunya.