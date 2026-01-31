Segon parricidi a Catalunya en dos mesos

Els Mossos d’Esquadra han detingut un home per matar el seu pare durant una baralla a Sabadell. Els fets han tingut lloc aquest dissabte de matinada, quan la policia ha rebut l’avís d’una trifulga a l’interior d’un domicili ubicat al número 8 del carrer Tibet de la ciutat, al barri dels Merinals. Agents dels Mossos, juntament amb efectius de la Policia Local, s’han desplaçat aleshores fins al punt indicat i han trobat dins de l’habitatge el cos sense vida d’un home, que presentava evidents signes de violència.
Al mateix domicili han trobat el fill de la víctima, que ha quedat detingut per la seva presumpta relació amb el crim. Es dona la circumstància que l’edifici on ha tingut lloc el succés està ubicat en una àrea relativament nova del barri, a tocar del parc de Can Gambús. Es tracta d’un bloc de protecció oficial que va edificar-se l’any 2009 per reallotjar famílies de la zona que vivien en pisos afectats per deficiències estructurals.
La Divisió d’Investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial Metropolitana Nord dels Mossos d’Esquadra ha obert una investigació per esclarir les circumstàncies del succés. Per ara, el cas està sota secret de les actuacions.
Arrestat després de matar el seu pare i provar de suïcidar-se
Cal recordar que els Mossos ja van detenir un altre home de 49 anys a mitjans del passat mes de novembre que hauria matat el seu pare i després s’hauria intentat suïcidar al metro. L’home es va llançar a les vies a la parada d’Arc de Triomf (L1), fet que va obligar TMB a tallar la circulació entre Universitat i Glòries durant una hora per atendre’l.
Els serveis d’emergència van rebre un avís perquè s’havia localitzat el cos sense vida d’un home a l’interior d’un pis. Els agents que es van traslladar fins al lloc dels fets van determinar que el cadàver presentava signes de violència i van activar els investigadors de la Divisió d’Investigació Criminal (DIC) i agents de la policia científica per analitzar i inspeccionar l’escena del crim. Paral·lelament, els investigadors van ser informats que un home s’havia llançat a les vies del metro a prop de l’escena del crim i, després de fer les gestions pertinents, el van relacionar amb la mort violenta del seu pare i l’han assenyalat com a presumpte autor dels fets.