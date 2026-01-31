Segundo parricidio en Cataluña en dos meses

Los Mossos d’Esquadra han detenido a un hombre por matar a su padre durante una pelea en Sabadell. Los hechos ocurrieron este sábado de madrugada, cuando la policía recibió el aviso de una trifulca en el interior de un domicilio ubicado en el número 8 de la calle Tíbet de la ciudad, en el barrio de los Merinals. Agentes de los Mossos, junto con efectivos de la Policía Local, se desplazaron hasta el lugar indicado y encontraron dentro de la vivienda el cuerpo sin vida de un hombre, que presentaba evidentes signos de violencia.

En el mismo domicilio encontraron al hijo de la víctima, que quedó detenido por su presunta relación con el crimen. Se da la circunstancia de que el edificio donde tuvo lugar el suceso está ubicado en una área relativamente nueva del barrio, cerca del parque de Can Gambús. Se trata de un bloque de protección oficial que se edificó en el año 2009 para realojar a familias de la zona que vivían en pisos afectados por deficiencias estructurales.

La División de Investigación Criminal (DIC) de la Región Policial Metropolitana Norte de los Mossos d’Esquadra ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del suceso. Por ahora, el caso está bajo secreto de actuaciones.

El edificio del número 8 de la calle Tíbet donde tuvieron lugar los hechos / ACN

Arrestado tras matar a su padre e intentar suicidarse

Cabe recordar que los Mossos ya detuvieron a otro hombre de 49 años a mediados del pasado mes de noviembre que habría matado a su padre y luego habría intentado suicidarse en el metro. El hombre se lanzó a las vías en la parada de Arc de Triomf (L1), lo que obligó a TMB a cortar la circulación entre Universitat y Glòries durante una hora para atenderlo.

Los servicios de emergencia recibieron un aviso porque se había localizado el cuerpo sin vida de un hombre en el interior de un piso. Los agentes que se trasladaron hasta el lugar de los hechos determinaron que el cadáver presentaba signos de violencia y activaron a los investigadores de la División de Investigación Criminal (DIC) y agentes de la policía científica para analizar e inspeccionar la escena del crimen. Paralelamente, los investigadores fueron informados de que un hombre se había lanzado a las vías del metro cerca de la escena del crimen y, tras realizar las gestiones pertinentes, lo relacionaron con la muerte violenta de su padre y lo señalaron como presunto autor de los hechos.