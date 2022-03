Un ferit després d’una baralla amb una catana en un local ocupat

Els Mossos d’Esquadra busquen un home per una baralla en una local ocupat de l’Hospitalet de Llobregat que va acabar amb un ferit per arma blanca. Segons han explicat fonts policials, els fets van tenir lloc aquest dimarts, quan els dos homes, que vivien en un “espai ocupat”, es van barallar. Diversos testimonis han explicat a la policia que l’agressor hauria fet servir una catana i que, després de ferir la víctima, va fugir, informa Europa Press.

L’home ha estat ingressat a l’Hospital Vall d’Hebron i de moment es desconeix el seu estat. La policia catalana ha assegurat que té identificat l’agressor i que estan a l’espera de localitzar-lo per poder-lo detenir.

Atracaments violents

Fa unes setmanes els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana de l’Hospitalet van alertar que buscaven una banda de lladres violents que havia perpetrat tres robatoris en una nit i en un d’ells van ferir amb un ganivet una de les víctimes. Fonts de la investigació van explicar a El Món que els tres robatoris tenien característiques similars i les víctimes denunciants van descriure pràcticament els mateixos fets. Segons la policia catalana, els lladres estan especialitzats en robar telèfons mòbils. Durant un dels robatoris, la víctima va rebre una ferida a la cama.

Agressions en sèrie

Un noi de 23 anys va ingressar a presó a principis de gener després que els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana el detinguessin per una nova agressió a Badalona. El jove tenia atemorit el barri del Gorg, on ha agredit almenys a vuit persones en mes i mig. Fonts de la policia catalana van explicar que les agressions no seguien cap patró concret, que no hi havia cap discussió prèvia i que el jove no tenia intenció de robar. A més, el noi, de nacionalitat gambiana, té pendent un expedient d’expulsió del país per estar en situació irregular al país.