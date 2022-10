Ferida greu una dona en l’incendi d’un habitatge a Palafrugell

Una dona ha resultat ferida greu en l’incendi d’un habitatge a Palafrugell durant la matinada d’aquest dimarts, segons han informat els Bombers de la Generalitat. El cos ha rebut un avís quan passaven onze minuts de la una de la matinada per un incendi al carrer de Begur, al municipi de Girona. El foc ha cremat part d’un dels pisos de la planta baixa i, de l’interior d’aquest habitatge, els bombers han evacuat la dona, que ha estat traslladada a l’Hospital de Palamós ferida de gravetat. El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha atès tres veïns més per fum, dos dels quals han estat evacuats. Els bombers han confinat els veïns de l’edifici durant l’extinció del foc. Un cop apagades les flames, els bombers han ventilat i revisat els pisos deixant sortint als seus ocupants. Hi han treballat quatre dotacions.

Incendi a la carretera aquesta matinada

Els Bombers de la Generalitat han actuat en l’extinció d’un altre incendi aquesta matinada. Han rebut l’avís a les 5.12 hores de l’incendi d’un camió que transportava fruita a l’accés de la C-32, a la sortida 30, a Sitges. A través de les xarxes socials, el cos ha confirmat que el conductor del vehicle no ha resultat ferit. El foc ha requerit l’actuació de 3 dotacions dels bombers.

Imatges de l'incendi d'habitatge d'aquesta tarda a Sarral. Avís 17.43h / Extingit 18.37h

Ha cremat estança de caldera a la planta baixa d'una casa al costat de l'ajuntament. No ha fet ferits. Hi hem treballat amb 5 dotacions #bomberscat pic.twitter.com/UvxE9bKnCB — Bombers (@bomberscat) October 24, 2022

Un foc a Sarral

Un altre incendi, aquest dilluns a la tarda, ha requerit l’actuació dels bombers. Un foc ha cremat un habitatge a Sarral, a la Conca de Barberà. el cos ha rebut l’avís a les 17.43 hores i el foc s’ha extingit a les 18.37 hores. Segons detallaven els bombers, ha cremat l’estança de la caldera a la planta baixa de la casa, que es troba al costat de l’Ajuntament. Fins a cinc dotacions han treballat per extingit aquest incendi que no ha deixat ferits.