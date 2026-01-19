Un esquiador mort i un altre desaparegut en una allau fora pistes de Baqueira

Un esquiador ha mort i un altre estaria desaparegut després de l’allau que hi va haver diumenge a la tarda en una zona fora pistes de l’estació de Baqueira Beret. Els equips de rescat de les unitats de Muntanya i Canina dels Mossos d’Esquadra, els Pompièrs d’Aran i els serveis d’emergència han reprès aquest dilluns al matí la recerca d’un possible segon esquiador, ja que a la zona, situada al barranc de Dossau, s’hi van trobar un altre parell d’esquís. Un primer esquiador que havia quedat atrapat a l’allau va morir al vespre amb parada cardiorespiratòria després de ser traslladat en estat crític a l’Hospital de Vielha (Vall d’Aran), segons va informar el Conselh Generau d’Aran.
Els fets van tenir lloc a la zona de Beret i els Pompièrs d’Aran van avisar els Mossos d’Esquadra a les 17.55 hores. Els serveis d’emergències que van participar en el rescat en van determinar la defunció, informa l’ACN. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) i Protecció Civil havien alertat del risc d’allaus per la previsió de fortes nevades durant el cap de setmana.
L’avís de Protecció Civil
Aquests últims dies ha nevat de manera generosa al Pirineu Occidental i Protecció Civil va recomanar anar amb molt de compte amb els desplaçaments per la zona. La nevada intensa va provocar talls a carreteres com la d’accés a l’estació d’esquí de Port Ainé (Pallars Sobirà) i la BV-4024 al Coll de Pal (Berguedà). També es va obligar els vehicles a circular amb cadenes a una desena de vies, principalment d’aquesta zona.
L'@ICGCat ha actualitzat l'avís de perill d'allaus, que es manté FORT (4) a la Ribargorçana-Vall Fosca, i ara també al Vessant Nord del Cadi-Moixero i al Ter-Freser— Protecció civil (@emergenciescat) January 18, 2026
MOLTA PRUDÈNCIA‼️
Prealerta pla #ALLAUCAT pic.twitter.com/jbAhgx8JIk
Perill alt per nevades al Ripollès
Per aquest dilluns, el Meteocat manté activa una alerta per fortes nevades al Ripollès, on es poden acumular més de 20 centímetres a cotes superiors als 1.400 metres. “La cota de neu rondarà entre 1.200 i 1.400 metres”, expliquen des del Meteocat. “Malgrat això, en moments de precipitació intensa la cota podrà baixar fins als 1.000 metres. En tot l’episodi es poden arribar a acumular més de 50 cm de neu per sobre els 1.400 metres i més de 80 per sobre els 2.000 metres”.