Mor un esquiador en veure’s sorprès per una allau a la Vall d’Aran

Un esquiador ha mort aquest dilluns a la Vall d’Aran en veure’s sorprès per una allau. Tot i que la víctima no ha mort a l’acte, ha estat traslladat d’emergència a l’hospital, però els metges no han pogut fer res per salvar-li la vida. El mort estava esquiant fora pistes de l’estació de Baqueira quan s’ha vist sorprès per un allau que l’ha arrossegat alguns metres fins que els serveis d’emergències se l’han trobat inconscient enmig de la neu. Tot i que ha estat evaquat d’urgència al centre mèdic més proper, no s’ha pogut fer res per salvar-li la vida.

Els fets han passat aquet dilluns al voltant de les dues del migdia, quan els serveis d’emergències han rebut l’avís de que un esquiador havia estat arrossegat per una esllevissada de neu mentre estava esquiant sol fora de les pistes de l’estació de Baqueira-Beret, a la Vall d’Aran, en concret a la zona d’Escornacabres. S’han traslladat al lloc dels fets, un helicòpter de rescat i una dotació dels Pòmpiers d’Aran i una ambulància que han estat treballant contrarellotge per trobar l’esquiador, ja que les allaus provoquen moltes morts per asfixia.

Personal de pistes i els Pòmpiers d’Aran s’han desplaçat fins al lloc i han localitzat el jove inconscient, tot i que no es trobava atrapat entre la neu. Els serveis d’emergències han estat fent les maniòbres de reanimació durant una estona sense èxit fins que l’esquiador ha estat traslladat d’urgència amb helicopter. Primer l’han portat a Vielha i finalment ha estat transportat fins a l’Espitau Val d’Aran, on ha acabat morint poc després tot i les intervencions dels serveis mèdics. Encara que el comunicat que ha estat emès no especifica les causes de la mort de l’esquiador, sembla que tot apunta a asfixia, ja que és una de les causes de mort més comuns quan hi ha allaus implicats en els fets.