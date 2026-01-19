Un esquiador muere en avalancha fuera de pistas en Baqueira

Un esquiador ha muerto tras la avalancha que ocurrió el domingo por la tarde en una zona fuera de pistas de la estación de Baqueira Beret. En un primer momento los servicios de emergencia sospechaban que podría haber un segundo esquiador desaparecido, pero finalmente se ha descartado. Los equipos de rescate de las unidades de Montaña y Canina de los Mossos d’Esquadra, los Bomberos de Aran y los servicios de emergencia han reanudado este lunes por la mañana la búsqueda del esquiador, ya que en la zona, situada en el barranco de Dossau, se encontró un esquí. Un primer esquiador que había quedado atrapado en la avalancha murió por la tarde con paro cardiorrespiratorio después de ser trasladado en estado crítico al Hospital de Vielha (Valle de Aran), según informó el Consejo General de Aran.

Los hechos ocurrieron en la zona de Beret y los Bomberos de Aran avisaron a los Mossos d’Esquadra a las 17:55 horas. Los servicios de emergencia que participaron en el rescate determinaron el fallecimiento, informa la ACN. El Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat) y Protección Civil habían alertado del riesgo de avalanchas por la previsión de fuertes nevadas durante el fin de semana.

Poco después del mediodía, los Bomberos de Aran han descartado que el esquí encontrado en la zona fuera de pistas sea de un segundo esquiador atrapado, ya que gracias a una etiqueta que llevaba el esquí han podido averiguar que se alquiló el año pasado en una tienda de alquiler de esquís y lo dieron por perdido.

El aviso de Protección Civil

Estos últimos días ha nevado de manera generosa en el Pirineo Occidental y Protección Civil recomendó tener mucho cuidado con los desplazamientos por la zona. La intensa nevada provocó cortes en carreteras como la de acceso a la estación de esquí de Port Ainé (Pallars Sobirà) y la BV-4024 en el Coll de Pal (Berguedà). También se obligó a los vehículos a circular con cadenas en una decena de vías, principalmente de esta zona.

L’@ICGCat ha actualitzat l’avís de perill d’allaus, que es manté FORT (4) a la Ribargorçana-Vall Fosca, i ara també al Vessant Nord del Cadi-Moixero i al Ter-Freser



MOLTA PRUDÈNCIA‼️



Prealerta pla #ALLAUCAT pic.twitter.com/jbAhgx8JIk — Protecció civil (@emergenciescat) January 18, 2026

Peligro alto por nevadas en el Ripollès

Para este lunes, el Meteocat mantiene activa una alerta por fuertes nevadas en el Ripollès, donde se pueden acumular más de 20 centímetros a cotas superiores a los 1.400 metros. “La cota de nieve rondará entre 1.200 y 1.400 metros”, explican desde el Meteocat. “A pesar de ello, en momentos de precipitación intensa la cota podrá bajar hasta los 1.000 metros. En todo el episodio se pueden llegar a acumular más de 50 cm de nieve por encima de los 1.400 metros y más de 80 por encima de los 2.000 metros”.