Detinguts per organitzar 25 macrofestes en cases rurals durant la pandèmia

Els Mossos d’Esquadra han detingut tres persones acusades d’organitzar 25 macrofestes il·legals en cases rurals durant la pandèmia. Els detinguts, que estan acusats d’estafa i falsificació documental, celebraven esdeveniments multitudinaris en masies i cases rurals sense avisar els propietaris, no pagaven el lloguer ni els productes que compraven i s’embutxacaven tots els beneficis de la venda d’entrades i les consumicions. Els investigadors estimen que van estafar uns 200.000 euros.

Segons explica la policia catalana, els detinguts feien servir identitats falses per llogar les cases rurals i contractar les empreses de serveis. En alguns casos havien utilitzat còpies de DNI d’altres persones o feien servir intermediaris que no coneixien les intencions reals dels organitzadors. Un cop tancat el tracte, feien veure que pagaven els serveis a través de transferències simulades i trametien un justificant fals per fer creure que, donada la proximitat del cap de setmana, el pagament arribaria uns dies després.

Banda organitzada

L’estafa es consumava en un espai de temps molt curt. Normalment, no passaven ni 24 hores entre que contactaven els propietaris dels establiments i celebraven la festa, amb la qual cosa quan es destapava el frau ja era massa tard. A les festes s’hi arribaven a concentrar entre 300 i 400 persones. Els detinguts enviaven la ubicació de la festa poc abans que comencés per evitar que la policia pogués intervenir.

Els detinguts, que van organitzar festes il·legals al Maresme, la Noguera, el Garraf, el Pla de l’Estany, l’Alt Camp, el Baix Empordà, el Gironès, el Bages, Osona, la Selva i el Tarragonès, van passar a disposició judicial el 8 d’abril i van quedar en llibertat amb càrrecs. A banda dels delictes d’estafa i falsificació documental, també tenen denúncies administratives per saltar-se les restriccions imposades per la pandèmia de Covid-19 i celebrar festes sense la corresponent autorització.