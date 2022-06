Una morta i tres ferits en un xoc entre un cotxe i un autocar

La passatgera d’un turisme ha mort aquest diumenge a la tarda en un accident de trànsit a l’autopista AP-7, al seu pas per Sant Celoni (Vallès Oriental), informa l’agència ACN. Segons el Servei Català de Trànsit, hi ha hagut una col·lisió entre el cotxe i un autocar sobre les 16.40 hores i, com a conseqüència de la topada, ha mort una dona i els altres ocupants del turisme han resultat ferits: un en estat crític, un de greu i el tercer encara pendent de valorar pels serveis d’emergència. Els Bombers de la Generalitat han hagut d’excarcerar-los del vehicle. A tots tres se’ls ha traslladat a l’Hospital de la Vall d’Hebron de Barcelona. No hi ha hagut ferits entre els ocupants de l’autocar.

Arran de l’accident s’han activat sis patrulles dels Mossos d’Esquadra, cinc dotacions dels Bombers i sis unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), entre els quals l’helicòpter medicalitzat. La topada, al punt quilomètric 100, ha obligat a tallar momentàniament la circulació cap al sud a l’autopista, que és la més carregada aquest diumenge de retorn del pont de Sant Joan.

142.989 vehicles han tornat a l’àrea metropolitana de Barcelona aquest diumenge a la tarda en el marc de l’operació retorn del pont de Sant Joan. Segons el Servei Català de Trànsit, són dades dels desplaçaments registrats entre les 12.00 hores i les 18.00 hores i suposen el 55% dels 260.000 previstos fins a mitjanit. Aquesta xifra representa un 17,9% menys respecte al dia equivalent de 2016, quan la festivitat també va caure en cap de setmana.

Cues a l’AP-7 des d’aquest diumenge al migdia

L’AP-7 acumulava aquest diumenge al migdia uns 35 quilòmetres de retencions en l’operació tornada del pont de Sant Joan. Segons el Servei Català de Trànsit (SCT), a l’AP-7 nord hi ha cues de fins a 15,5 quilòmetres a la Roca del Vallès, uns 4 quilòmetres a Maçanet de la Selva i uns 5 quilòmetres a Sant Celoni. A l’AP-7 sud, la congestió és d’uns 7 quilòmetres a Castellbisbal i d’uns 5 quilòmetres a Castellví de la Marca. Altres vies amb complicacions són l’N-II amb uns 10 quilòmetres de circulació lenta i aturades entre Vidreres i Tordera per enllaçar amb la C-32 i la C-31/C-65, amb 9 quilòmetres de cua a Santa Cristina d’Aro. Uns 50.475 vehicles ja han tornat a l’àrea metropolitana fins a les 14 hores, un 19,4% dels 260.000 previstos.