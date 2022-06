Demanen 70 anys de presó per atacar amb una katana quatre Mossos￼

Era el vespre d’un dissabte d’estiu a Moià, una vila històrica a l’altipla del Moianès. Els indicatius BAGES 100 i BAGES 10, dels Mossos d’Esquadra, van respondre a la crida de reforç del Sistema d’Emergències Mèdiques. Era un cas, com n’hi molts, d’ingrés involuntari. L’assistència va acabar amb un atac amb katana que va deixar els Mossos d’Esquadra ferit, un amb una incapacitat temporal. Ara l’acusació particular d’un dels Mossos actuants, que correspon al sindicat USPAC amb José Antonio Bitos de defensa lletrada, demana gairebé 70 anys de presó per temptativa d’homicidi, per atemptat a l’autoritat i lesions.

Segons l’escrit d’acusació, al que ha tingut accés El Món, el sergent i els agents que van respondre a la crida del SEM. Era cap a quarts de vuit del vespre del 18 de juliol de 2020. El pare va atendre els Mossos d’Esquadra i es va dirigir a l’habitació del seu fill, Antoni, per avisar-lo que el venien a buscar. El relat indica que l’acusat va sortir de l’habitació amb actitud “tranquil·la i assossegada”, un fet que segons l’advocat va utilitzar per enganyar els agents de policia simulant la seva estabilitat mental i emocional.

“Havia d’agafar unes sabates…”

Un dels agents va informar a l’ara acusat que la seva presència era perquè havia d’ingressar a l’hospital per controlar la seva medicació. L’acusat hi va accedir voluntàriament i es va dirigir a la seva habitació amb l’excusa que s’havia de vestir abans de marxar. El sergent i un altre agent van acompanyar a l’habitació. Aprofitant la confiança amb els agents i fent veure que volia agafar unes sabates de sota el llit, es va constatar que l’objectiu n’era un altre. Va treure una katana de grans dimensions, amb més de mig metre de fulla, i amb ànim d’acabar amb la vida dels agents es va dirigir als policies, els va fer recular i sortir de l’habitació. L’atac contra el sergent li va amputar quatre dits de la mà dreta.

Tot i els crits per tal d’utilitzar la tasser, no hi havia manera d’aturar l’agressor. Els agents van haver d’intentar aturar l’escomesa amb les seves defenses. Fins que finalment, i després que tots quatre resultessin ferits de diversa gravetat, no van poder disparar-li a la mà, l’Antoni no va parar l’escomesa contra els policies. L’escrit emfatiza l’agressivitat dels cops de katana i recorda que les ferides als braços dels agents ho van ser perquè van servir d’autoprotecció per evitar que arribés a impactar al tronc o al cap, a zones vitals.

L’arma més perillosa de tot l’arsenal

A més l’escrit retreu que l’acusat es va estimar més utilitzar la katana tot i l’arsenal que tenia a casa com 3 ganivets, 2 katanes, navalles, 1 arc de caça amb 24 fletxes, 2 arcs de ballesta, 4 cordes d’arc i 1 ballesta. L’acusació entèn que la katana era “l’arma més gran i perillosa per fer efectiu el seu ànim homicida”. De fet, subratlla que l’ara acusat tot i saber que disposaven d’armes i de tasser va continuar el seu atac. L’acusació particular d’un dels Mossos actuants demana que l’Antoni sigui condemnat a 60 anys de presó per quatre temptatives d’homicidi, quatre anys i mig de presó anys per atemptat a l’autoritat i cinc anys per lesions.