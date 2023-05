La Wikipedia espanyola converteix un poblet de 114 habitants del Pallars en una “ciutat de Lleida”

La presentació de la versió 100% elèctrica del Cupra Tavascan ha recuperat una vella polèmica sobre la falta d’interès i de coneixement de Catalunya que transmet sovint la versió espanyola de la Wikipedia. En l’entrada sobre el cotxe de Seat, que només està disponible en castellà, l’enciclopèdia lliure titlla Tavascan, un poblet de 114 habitants del Pallars Sobirà com una “ciutat de la província de Lleida”. De fet, Tavascan ni tan sols té el seu propi municipi. És un dels cinc nuclis que pertany a Lladorre, al límit de la frontera amb França.

El nom de Tavascan també ha generat controvèrsia a l’entrada de Wikipedia del poble. Seat intenta triar sempre noms per als seus cotxes que siguin neutres o no presentin grans diferències de pronúncia, una deferència que la Wikipedia manté en el cas del Cupra. En la pàgina del poble, de moment es manté la versió Tavascan com a títol de l’entrada, però ja hi ha una discussió oberta perquè passi a ser Tavascán, que actualment redirigeix a la pàgina de l’estació d’esquí que hi ha al voltant del Refugi de la Pleta del Prat, a la vall de Mascarida.

Tavascan és un poblet molt conegut per la seva estació d’esquí / Arxiu

La polèmica envolta la Wikipedia en castellà quan parla de Catalunya

La discussió sobre la Wikipedia en castellà té dos vessants: la primera és que Google sempre prioritza els resultats en castellà de qualsevol cerca, fins i tot en els casos en què busquen coses de la cultura catalana. La segona és que la versió espanyola gairebé mai respecta la toponímia en català i sempre utilitza les versions espanyoles dels noms de pobles i ciutats. Un dels exemples més flagrants és San Baudilio de Llobregat, nom en castellà de Sant Boi de Llobregat. Altres exemples recurrents són Vich, Villafranca del Panadés o San Juan de las Abadesas.

L’escriptor Pere Martí i Bertran va escriure un extens article recopilant els nombrosos errors que conté la versió espanyola de la Wikipedia, molt més recurrents que en altres llengües, la qual cosa li va fer “sospitar que les entrades de llengua i cultura catalanes no eren prou controlades o fetes amb rigor suficient”.