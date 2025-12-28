Queden molt pocs dies per acomiadar l’any, tancar les vivències del 2025 i encetar les de l’any vinent. Canvia l’any, però hi ha activitats que perduren. Una d’aquestes és explorar la infinitat de petits poblets i viles que té Catalunya, la immensa majoria d’elles amb molt d’encant. Algunes són molt conegudes, fins i tot internacionalment -com ara Rupit i Pruit, considerat un dels millors pobles del món-, d’altres tot el contrari. Un d’aquests exemples és Madremanya, una petitíssima vila situada al nord-est del Gironès, limitant amb el Baix Empordà. Aquest poble destaca especialment pel seu recinte emmurallat de l’edat mitjana, del qual encara se’n conserven molts elements originals.
Concretament, de tots els elements es conserven quatre portals, els quals formen part dels passos coberts, i almenys les restes d’una torre. L’església, que era fortificada, encara conserva un matacà, recolzat sobre mènsules de rotlle amb tres nivells en degradació, que fou aprofitat com a torre de campanar. En un dels murs laterals, dalt de tot encara conserva una sèrie d’espitlleres fetes de dos blocs de pedra, actualment tapiades. L’església de la petita vila gironina data del 994 i està catalogada arquitectònicament del romànic tardà. Ara bé, aquesta església s’ha anat modificant en diverses ocasions, motiu pel qual té influències d’altres estils, com ara el renaixentista o el gòtic. L’església, dedicada a Sant Esteve, està inclosa dins l’Inventari de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.
🚵 Vols descobrir noves rutes per on sortir d’excursió aquest setembre? Avui et recomanem la “Ruta al peu de Gavarres” per conèixer l’entorn de #Madremanya!— Turisme Gironès (@turismegirones) September 4, 2025
👣 7,46 km 📈 135 m 🚦 Moderada ✅ Circular
👉🏽 https://t.co/qlCWJ4X0Nm#turismegirones pic.twitter.com/iMDrqFEVbt
Carrerons empedrats i un castell
El nucli antic de Madremanya és com el de molts pobles del país, amb carrerons empedrats i estrets. El nucli es troba sobre un petit turó, el qual està presidit per l’església anteriorment esmentada. Per accedir-hi encara s’ha de fer per les portalades de la muralla. El municipi també conserva el castell medieval, el qual data del segle XIII. Està declarat bé d’interès cultural, però no s’hi pot accedir, ja que és propietat privada. A la vila també hi ha la Creu de Millars, una antiga creu que marcava l’encreuament dels camins de Madremanya amb Púbol, Monells i Sant Sadurní de l’Heura. La creu que avui es pot presenciar és una reconstrucció duta el 2014, ja que l’original va quedar completament destruïda el 1936. També és un bon municipi per fer una ruta pels racons de l’Empordà, una zona amb un encant especial durant tot l’any.