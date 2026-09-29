La pluja s’ha convertit en sinònim de caos a la xarxa ferroviària. L’enèsim exemple, aquest mateix dimarts, en què Renfe ha suspès diverses línies de l’alta velocitat i trens de mitjana distància a primera hora del matí per “precaució”. Una decisió “unilateral”, ha explicat la companyia, pensant en la “seguretat” dels usuaris. Malgrat tot, molts d’aquests passatgers han lamentat el poc marge amb què han arribat les informacions.
Els trens afectats per la suspensió han estat els AVE del corredor nord-est (Barcelona – Saragossa – Madrid), els Avant, Euromed i el servei de Mitjana Distància que sortien abans de les 11 del matí. Concretament, vuit trens han endarrerit per ara la seva sortida; cinc de la línia AVE entre Barcelona i Madrid –alguns amb destí Figueres–, un Avant i un Euromet entre Figueres i Alacant, i un Alvia entre la capital catalana i Vigo. Les línies recuperaran la normalitat en funció de com avanci el temporal, que s’espera que arribi a l’àrea metropolitana abans de les 13 hores.
Els retards han generat confusió entre els usuaris que havien d’agafar el tren a Sants. Renfe ha advertit de la situació als afectats amb un missatge al mòbil i alguns han arribat quatre hores abans del previst a l’estació per intentar canviar l’hora del seu viatge, tal com recullen alguns testimonis a l’ACN. Aquests usuaris, especialment els més crítics, no han entès una suspensió que no corresponia a la climatologia que hi havia a Barcelona a primera hora del matí. Altres també han lamentat la “desinformació” del personal de l’estació, que no han sabut respondre dels retards.
La portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha confirmat que la decisió de suspendre el servei respon a l’avís d’Adif que el servei “pot tenir dificultats” en alguns trams. Adif va traslladar a l’executiu la decisió, seguint les indicacions d’AEMET i els seus propis serveis meteorològics. “L’estructura és d’Adif i la presa de decisions passa també. És evident que si l’operador ens trasllada que en aquesta franja horària de [9 a 11 h], el Govern també aplica el criteri de prudència”, ha apuntat alhora Paneque.
Retards a Rodalies
El temporal també ha afectat les línies de Rodalies. Els R2, R2 Nord, R3, R4 i R8 han arrencat el dia amb limitacions de velocitat motivades pel temporal. A més, es troba suspesa la circulació entre Martorell Central i Sant Sadurní d’Anoia per una incidència que afecta els sistemes de regulació del trànsit. Aquestes restriccions han provocat que alguns trajectes, com és el cas dels trens de l’R2 i R2 Nord, hagin duplicat el temps del trajecte a partir de les 10 hores, segons comenten a El Món els usuaris d’aquestes línies.
Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) també viu amb alteracions a les línies Barcelona-Vallès, amb freqüències de pas alterades pel temporal, i la línia Llobregat-Anoia, amb els trens de l’R6 sense servei entre Sant Esteve Sesrovires i Piera.
Es temporal s’incrementarà al migdia
La Generalitat de Catalunya havia enviat un ES-Alert als mòbils de la població que viu al litoral i prelitoral català dilluns al vespre, avisant de la situació i recomanant restringir els desplaçaments que no siguin estrictament necessaris. Les pluges han deixat més de 30 litres per metre quadrat al Penedès a primera hora i s’han desplaçat a diferents comarques de l’àrea de Barcelona a mig matí. Els Bombers han gestionat mig centenar d’avisos fins a les 11 hores, la majoria en zones del sud de l’àrea metropolitana.
Les primeres pluges intenses s’han produït al Penedès i poc més tard s’han traslladat en diferents a l’Anoia i el Baix Llobregat. La Generalitat ha acabat enviant un segon ES-Alert aquest matí en aquestes zones, amb especial atenció a Sant Sadurní d’Anoia, on el riu ha superat el llindar d’alerta. Segons el radar meteorològic del Metocat, el temporal es concentrarà aquest mig dia de forma intensa a l’àrea metropolitana.