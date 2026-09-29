La lluvia se ha convertido en sinónimo de caos en la red ferroviaria. El enésimo ejemplo, este mismo martes, en que Renfe ha suspendido varias líneas de alta velocidad y trenes de media distancia a primera hora de la mañana por “precaución”. Una decisión “unilateral”, ha explicado la compañía, pensando en la “seguridad” de los usuarios. A pesar de todo, muchos de estos pasajeros han lamentado el poco margen con que han llegado las informaciones.

Los trenes afectados por la suspensión han sido los AVE del corredor noreste (Barcelona – Zaragoza – Madrid), los Avant, Euromed y el servicio de Media Distancia que salían antes de las 11 de la mañana. Concretamente, ocho trenes han retrasado por ahora su salida; cinco de la línea AVE entre Barcelona y Madrid –algunos con destino Figueres–, un Avant y un Euromet entre Figueres y Alicante, y un Alvia entre la capital catalana y Vigo. Las líneas recuperarán la normalidad en función de cómo avance el temporal, que se espera que llegue al área metropolitana antes de las 13 horas.

Los retrasos han generado confusión entre los usuarios que debían tomar el tren en Sants. Renfe ha advertido de la situación a los afectados con un mensaje al móvil y algunos han llegado cuatro horas antes de lo previsto a la estación para intentar cambiar la hora de su viaje, tal como recogen algunos testimonios en la ACN. Estos usuarios, especialmente los más críticos, no han entendido una suspensión que no correspondía a la climatología que había en Barcelona a primera hora de la mañana. Otros también han lamentado la “desinformación” del personal de la estación, que no han sabido responder a los retrasos.

La portavoz del Gobierno, Sílvia Paneque, ha confirmado que la decisión de suspender el servicio responde al aviso de Adif de que el servicio “puede tener dificultades” en algunos tramos. Adif trasladó al ejecutivo la decisión, siguiendo las indicaciones de AEMET y sus propios servicios meteorológicos. “La estructura es de Adif y la toma de decisiones pasa también. Es evidente que si el operador nos traslada que en esta franja horaria de [9 a 11 h], el Gobierno también aplica el criterio de prudencia”, ha apuntado a la vez Paneque.

Dos operarios de la estación de Sants, frente a la gente esperando para tomar un AVE | Iñaki Martinez Azpiroz (ACN)

Retrasos en Rodalies

El temporal también ha afectado las líneas de Rodalies. Los R2, R2 Norte, R3, R4 y R8 han comenzado el día con limitaciones de velocidad motivadas por el temporal. Además, se encuentra suspendida la circulación entre Martorell Central y Sant Sadurní d’Anoia por una incidencia que afecta los sistemas de regulación del tráfico. Estas restricciones han provocado que algunos trayectos, como es el caso de los trenes del R2 y R2 Norte, hayan duplicado el tiempo del trayecto a partir de las 10 horas, según comentan en El Món los usuarios de estas líneas.

Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) también vive alteraciones en las líneas Barcelona-Vallès, con frecuencias de paso alteradas por el temporal, y la línea Llobregat-Anoia, con los trenes del R6 sin servicio entre Sant Esteve Sesrovires y Piera.

El temporal se incrementará al mediodía

La Generalitat de Catalunya había enviado un ES-Alert a los móviles de la población que vive en el litoral y prelitoral catalán el lunes por la noche, avisando de la situación y recomendando restringir los desplazamientos que no sean estrictamente necesarios. Las lluvias han dejado más de 30 litros por metro cuadrado en el Penedès a primera hora y se han desplazado a diferentes comarcas del área de Barcelona a media mañana. Los Bomberos han gestionado medio centenar de avisos hasta las 11 horas, la mayoría en zonas del sur del área metropolitana.

Las primeras lluvias intensas se han producido en el Penedès y poco más tarde se han trasladado a diferentes zonas del Anoia y el Baix Llobregat. La Generalitat ha acabado enviando un segundo ES-Alert esta mañana en estas zonas, con especial atención a Sant Sadurní d’Anoia, donde el río ha superado el umbral de alerta. Según el radar meteorológico del Metocat, el temporal se concentrará este mediodía de forma intensa en el área metropolitana.