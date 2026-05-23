Matí complicat al servei de Rodalies de Catalunya per culpa d’un robatori de cable entre les estacions de Granollers Centre i Cardedeu. Segons ha assenyalat Adif a través de les xarxes socials les línies R2 nord i R11 del servei de Rodalies i els trens de mitjana distància circulen amb retards en el servei d’entre 15 minuts i més de 30. L’administrador de la infraestructura ferroviària ha assenyalat que la incidència s’ha detectat cap a les 02:30 hores de la matinada de divendres a dissabte i els tècnics d’Adif hi han estat treballant. Segons Adif la incidència detectada va provocada per un robatori de cable.
Una incidencia en ambas vías entre Cardedeu y Granollers Centre, originada por robo de cable, está afectando a trenes de Media Distancia y Cercanías de la línea R2 Nord con un retraso medio estimado de 15 minutos.— INFOAdif (@InfoAdif) May 23, 2026