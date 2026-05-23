Mañana complicada en el servicio de Rodalies de Cataluña debido a un robo de cable entre las estaciones de Granollers Centre y Cardedeu. Según ha señalado Adif a través de las redes sociales, las líneas R2 norte y R11 del servicio de Rodalies y los trenes de media distancia circulan con retrasos en el servicio de entre 15 minutos y más de 30. El administrador de la infraestructura ferroviaria ha indicado que la incidencia se detectó hacia las 02:30 horas de la madrugada de viernes a sábado y los técnicos de Adif han estado trabajando en ello. Según Adif, la incidencia detectada fue provocada por un robo de cable.

Una incidencia en ambas vías entre Cardedeu y Granollers Centre, originada por robo de cable, está afectando a trenes de Media Distancia y Cercanías de la línea R2 Nord con un retraso medio estimado de 15 minutos. — INFOAdif (@InfoAdif) May 23, 2026

Desconvocada la huelga en Rodalies del 27 de mayo y 5 de junio

CCOO y UGT habían anunciado una huelga para el 27 de mayo y el 5 de junio que coincidiría con los paros del sector educativo. Una huelga en el servicio de Rodalies que no se llevará a cabo después de que los sindicatos llegaran a un acuerdo con la dirección de la operadora pública ferroviaria el pasado viernes al mediodía. Un acuerdo que permitirá habilitar “un proceso de movilidad funcional para la cobertura de plazas vinculadas a intervención”, tal como señalaron los sindicatos en un comunicado recogido por la ACN. Además, los sindicatos también señalan que la operadora ferroviaria se ha comprometido a reforzar la seguridad para los trabajadores y los usuarios.

Los sindicatos convocaron la huelga -que no se producirá- reclamando que se cumplieran los acuerdos del Gobierno con los sindicatos durante el mes de febrero en el cual se pedía más plantilla, seguridad y mejoras salariales entre otros aspectos.