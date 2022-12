El peatge de la C-16 al Bages serà un 10% més barat a partir del 2023

La bonificació al peatge de la C-16 a Sant Vicenç de Castellet, al Bages, augmentarà un 10% a partir de l’any que ve. Ho ha anunciat el conseller de Territori, Juli Fernàndez, aquest dimarts, i ha confirmat que els descomptes actuals s’incrementaran tant a la barrera troncal com a la lateral. Així, durant el primer trimestre del 2023, la rebaixa a la barrera troncal passarà del 70 al 80%, mentre que a la lateral serà del 41 al 60%. A més, Fernàndez també ha informat que, a la ronda de Manresa, els vehicles no necessitaran teletac per passar-hi, sinó que la barrera s’obrirà directament per aquells usuaris que s’hagin registrat prèviament a una web. La Plataforma No Més Morts a la C-55 assenyala que aquestes bonificacions són “insuficients” per una carretera que el territori utilitza menys que la C-16 i mantenen la seva reivindicació pel desdoblament.

Millorar la seguretat i augmentar l’ús de la via

Aquest dimarts, el conseller de Territori ha detallat que aquestes modificacions volen millorar la mobilitat de la comarca, la seguretat i que “més usuaris puguin fer servir la via”. Les bonificacions s’aplicaran en hora punta els dies feiners.

Pel que fa a la gratuïtat del peatge a la ronda de Manresa per aquells que ara usen teletac entrarà en funcionament a partir del 2 de gener de 2023. Per poder passar per aquest punt sense necessitat d’associar un mitjà de pagament, els usuaris només hauran de registrar la matrícula del seu vehicle al web de Territori a partir d’aquest mateix dimarts. La barrera s’aixecarà automàticament quan els vehicles registrats s’hi aproximin. Els sistemes actuals de ViaT o l’aplicació Satellise continuarà sent vigent.

Aquesta mesura funcionarà en un tram d’uns 13 quilòmetres i per a tots els recorreguts entre l’enllaç número 41 (Sant Vicenç de Castellet) i el final de l’autopista C-16 a Sant Fruitós de Bages. La gratuïtat s’aplicarà en tots dos sentits de circulació i als vehicles de la categoria II (turismes, furgons i furgonetes), les 24 hores de dilluns a divendres feiners.

Des de la conselleria han informat que, durant l’any passat, les bonificacions han suposat un cost de 15 milions d’euros i que les noves mesures augmenten la despesa en 1,5 milions més.

La Plataforma No Més Morts a la C-55 critica les mesures

La portaveu de la Plataforma No Més Morts a la C-55, Fina Casals, ha carregat contra l’anunci del conseller de Territori i assenyala que “s’enriuen de tota la comarca”. Casals ha detallat que, segons les dades de què disposa la plataforma, a l’any són 2.200 vehicles els que utilitzen la via entre Sant Vicenç fins a Sant Joan, mentre que la xifra es dispara fins als 30.000 al tram de la C-55. Per això, ha criticat que encara “queden 15 anys de pagar una autopista que està feta per anar de Barcelona a la Cerdanya” i ha afirmat que “la fa servir molt poca gent”. Per la plataforma, els esforços pressupostaris que es dediquen a la C-16 s’haurien de dedicar a la C-55.