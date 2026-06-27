Mentre s’ha alentit el projecte d’un tren del Pirineu, entre Barcelona, la Seu d’Urgell i Andorra, s’hi afegeix un altre, que podria ser conseqüència del primer, mentre que Rodalies recupera la normalitat a empentes i rodolons. En concret, el nou projecte és un tramvia per unir solament la Seu d’Urgell amb Andorra. En paral·lel, hi hauria una via ciclista. Aquesta és la idea del Departament de Territori, que dirigeix la també portaveu del Govern Sílvia Paneque. Segons ha pogut saber El Món, el Govern ja ha tret a licitació l’estudi del projecte. De fet, només analitzar la viabilitat del projecte costarà a la caixa pública 867.446,06 euros, és a dir, 716.897,57 euros més 150.548,49 euros del 21% d’IVA.
Segons l’expedient administratiu de la licitació, al qual ha tingut accés El Món, l’objectiu del projecte és “analitzar la viabilitat tècnica i funcional, així com la rendibilitat socioeconòmica, d’un nou corredor de transport públic segregat tipus tramviari entre la Seu d’Urgell i Andorra”. “A més, s’analitzarà la viabilitat d’incorporar una via ciclista paral·lela a la nova infraestructura, especialment en els trams urbans o periurbans, així com la connexió amb l’Aeroport Andorra –la Seu d’Urgell mitjançant una possible antena o ramal específic”, concreta l’ordre d’estudi emesa per la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat. L’estudi s’haurà de lliurar com a màxim un any després de la seva adjudicació i haurà d’analitzar la “rendibilitat socioeconòmica”, els costos mediambientals i els punts crítics de la possible obra.
De la Seu a les Escaldes
Segons relata l’expedient, l’estudi ha de tenir present que aquest servei de tramvia ha d’estar “segregat de la xarxa viària actual” i ha de tenir en compte diversos elements, com ara el Pla Territorial de l’Alt Pirineu i Aran o el Pla d’Infraestructures del transport de Catalunya 2006-2016, conegut com a PITC. L’àmbit de l’estudi abastarà des de la Seu d’Urgell fins a les Escaldes – Engordany. Ara bé, el Departament de Territori deixa clar que l’estudi també té un límit territorial i és la frontera hispano–andorrana, perquè és punt on la nova infraestructura connectarà amb el traçat que està dissenyant Andorra, com recull el document Estudi d’implantació i desenvolupament de la infraestructura del sistema de transport i infraestructures associades. Govern d’Andorra. En tot cas, l’equip tècnic de Paneque avisa que “caldrà preveure la integració d’aquesta proposta andorrana dins del present estudi”.
L’estudi també haurà de sospesar la viabilitat d’incorporar una” via ciclista paral·lela a la nova infraestructura, especialment en els trams urbans i periurbans, i la connexió amb l’Aeroport Andorra – la Seu d’Urgell mitjançant una antena o ramal específic a nivell preliminar”. Finalment, el treball encarregat també inclourà una avaluació socioeconòmica de la solució tramviària tenint en compte tot l’àmbit de l’estudi, és a dir, des de la Seu d’Urgell fins a les Escaldes–Engordany, i en “comparació amb alternatives de millora del servei de transport públic per carretera, com ara l’increment de freqüències o la implantació de mesures de priorització del bus, com els carrils bus o similar”. Aquest estudi també ha d’incloure una possible implantació per fases i per modes.