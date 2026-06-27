Mientras se ha ralentizado el proyecto de un tren del Pirineu, entre Barcelona, la Seu d’Urgell y Andorra, se añade otro, que podría ser consecuencia del primero, mientras que Rodalies recupera la normalidad a trompicones. En concreto, el nuevo proyecto es un tranvía para unir solamente la Seu d’Urgell con Andorra. En paralelo, habría una vía ciclista. Esta es la idea del Departamento de Territorio, que dirige la también portavoz del Gobierno Sílvia Paneque. Según ha podido saber El Món, el Gobierno ya ha sacado a licitación el estudio del proyecto. De hecho, solo analizar la viabilidad del proyecto costará a la caja pública 867.446,06 euros, es decir, 716.897,57 euros más 150.548,49 euros del 21% de IVA.

Según el expediente administrativo de la licitación, al cual ha tenido acceso El Món, el objetivo del proyecto es «analizar la viabilidad técnica y funcional, así como la rentabilidad socioeconómica, de un nuevo corredor de transporte público segregado tipo tranviario entre la Seu d’Urgell y Andorra». «Además, se analizará la viabilidad de incorporar una vía ciclista paralela a la nueva infraestructura, especialmente en los tramos urbanos o periurbanos, así como la conexión con el Aeropuerto Andorra –la Seu d’Urgell mediante una posible antena o ramal específico», concreta la orden de estudio emitida por la Dirección General de Infraestructuras de Movilidad. El estudio deberá entregarse como máximo un año después de su adjudicación y deberá analizar la «rentabilidad socioeconómica», los costos medioambientales y los puntos críticos de la posible obra.

Parte de la memoria justificativa de la licitación de un tranvía/QS

De la Seu a les Escaldes

Según relata el expediente, el estudio debe tener presente que este servicio de tranvía debe estar «segregado de la red viaria actual» y debe tener en cuenta varios elementos, como el Plan Territorial del Alt Pirineu y Aran o el Plan de Infraestructuras del transporte de Cataluña 2006-2016, conocido como PITC. El ámbito del estudio abarcará desde la Seu d’Urgell hasta les Escaldes – Engordany. Ahora bien, el Departamento de Territorio deja claro que el estudio también tiene un límite territorial y es la frontera hispano-andorrana, porque es el punto donde la nueva infraestructura conectará con el trazado que está diseñando Andorra, como recoge el documento Estudio de implantación y desarrollo de la infraestructura del sistema de transporte e infraestructuras asociadas. Gobierno de Andorra. En todo caso, el equipo técnico de Paneque avisa que «habrá que prever la integración de esta propuesta andorrana dentro del presente estudio».

El estudio también deberá sopesar la viabilidad de incorporar una «vía ciclista paralela a la nueva infraestructura, especialmente en los tramos urbanos y periurbanos, y la conexión con el Aeropuerto Andorra – la Seu d’Urgell mediante una antena o ramal específico a nivel preliminar». Finalmente, el trabajo encargado también incluirá una evaluación socioeconómica de la solución tranviaria teniendo en cuenta todo el ámbito del estudio, es decir, desde la Seu d’Urgell hasta les Escaldes–Engordany, y en «comparación con alternativas de mejora del servicio de transporte público por carretera, como el incremento de frecuencias o la implantación de medidas de priorización del bus, como los carriles bus o similar». Este estudio también debe incluir una posible implantación por fases y por modos.