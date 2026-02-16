L’Autovia A-2 és una de les grans carreteres de Catalunya. L’Autovia del Nord-est (A-2), com és coneguda, juga un paper clau en la mobilitat entre la capital de Catalunya, Barcelona, i la capital espanyola, Madrid, passant per ciutats com Lleida o Saragossa. Una autovia que malgrat la seva importància presenta deficiències greus que comprometen la integritat dels viatgers i que ja ha provocat diversos accidents. Davant d’aquesta situació la Unitat de Carreteres de l’Estat a Lleida i la Direcció General de Carreteres s’han mogut d’urgència per tirar endavant un contracte d’emergència per renovar de manera integral el ferm d’un tram de l’A-2 a la Segarra; un tram on s’han registrat diversos accidents i que fa temps que es troba en mal estat.
El temporal de pluja i vent de les darreres setmanes ha agreujat una situació delicada i ha fet que hagin aparegut nous clots i trencament a la via, tal com ha assenyalat a l’ACN el subdelegat del govern espanyol a Lleida, José Crespín. Crespín ha destacat que l’actuació sobre l’A-2 suposarà refer el paviment de l’autovia entre les localitats de Cervera i Ribera d’Ondara, on ja es va estar treballant durant el cap de setmana i que aquest dilluns ha obligat a tallar un carril en cada sentit de la marxa d’aquesta via.
Una via malmesa
Els batlles de la zona i els usuaris d’aquesta carretera fa temps que denuncien el mal estat de la via. En declaracions recollides per l’ACN el paer en cap de Cervera, Jan Pomés, ha assenyalat que el paviment, ja malmès, s’ha deteriorat encara més amb les nevades i pluges dels darrers mesos. Pomés ha afegit que divendres van aparèixer “elements metàl·lics” d’origen desconegut a la carretera, un fet que va generar un “còctel” a la carretera que va deixar una vintena de vehicles afectats, molts d’ells amb les rodes punxades.
Els alcaldes reben, per fi, les obres
Els alcaldes de la zona fa temps que reclamaven que l’Estat invertís en la reparació d’aquesta autovia. Pomés ha assenyalat que al setembre ja es va arribar a un acord amb el govern espanyol per executar les obres de millora, unes obres que haurien de començar al març. L’alcalde de Cervera, però, assenyala que esperen que les obres “arribin el més aviat millor i que no hi hagi més incidències” i denuncia “la manca de manteniment prolongada durant molts anys”. Un dels altres alcaldes de la Segarra, Francesc Sabanés, alcalde de Ribera d’Ondara ha denunciat l’estat “deplorable” de la carretera i ha celebrat que l’Estat espanyol premi l’accelerador per executar obres d’emergència. “El que ha passat aquests dies no és més que la realitat de com està. Encara sort que no hàgim de malmetre cap incident perquè sembla que Catalunya s’acabi a la Panadella”, ha etzibat.