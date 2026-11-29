Tragèdia a Lleida. Un home i una dona han mort aquest diumenge en un incendi a casa seva, segons han informat els Bombers de la Generalitat. Cap a les 16.15 hores, els Bombers han rebut un avís per obrir l’habitatge per part de familiars de la parella. A l’interior s’han detectat concentracions altes de monòxid de carboni.
Al domicili s’hi ha trobat aïllant que cremava en somort en un sostre i altes concentracions de monòxid de carboni. Nota de premsa https://t.co/zuargRexec— Bombers (@bomberscat) November 29, 2026
Els dos cossos sense vida s’han localitzat en una de les habitacions de l’habitatge. Durant la revisió, els Bombers han trobat foc somort en un material aïllant del sostre del primer pis. El servei d’extinció d’incendi ha refredat els punts amb temperatura elevada. La combustió ha continuat causant concentracions altes de gasos a l’habitatge durant diverses hores.
Els Mossos s’han fet càrrec de la investigació
En l’operatiu d’emergències hi han pres part diversos efectius de la Guàrdia Urbana de Lleida, del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que ha proporcionat suport psicològic als familiars de les víctimes, i Mossos d’Esquadra, que s’ha fet càrrec de la investigació del sinistre.