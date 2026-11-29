Tragedia en Lleida. Un hombre y una mujer han muerto este domingo en un incendio en su casa, según han informado los Bombers de la Generalitat. Hacia las 16.15 horas, los Bomberos recibieron un aviso para abrir la vivienda por parte de familiares de la pareja. En el interior se detectaron altas concentraciones de monóxido de carbono.

En el domicilio se ha encontrado aislante que ardía en somero en un techo y altas concentraciones de monóxido de carbono. Nota de prensa https://t.co/zuargRexec — Bombers (@bomberscat) 29 de noviembre de 2026

Los dos cuerpos sin vida se han localizado en una de las habitaciones de la vivienda. Durante la revisión, los Bomberos encontraron fuego somero en un material aislante del techo del primer piso. El servicio de extinción de incendios ha enfriado los puntos con alta temperatura. La combustión ha continuado causando altas concentraciones de gases en la vivienda durante varias horas.

Los Mossos se han hecho cargo de la investigación

En el operativo de emergencias han participado varios efectivos de la Guardia Urbana de Lleida, del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), que ha proporcionado apoyo psicológico a los familiares de las víctimas, y Mossos d’Esquadra, que se han hecho cargo de la investigación del siniestro.