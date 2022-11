Un infermer no entén el que li diu el pacient i activa el codi ictus

Un dels tuits que més han triomfat en les últimes setmanes i que encara corre per les xarxes té a veure amb el sector de la salut. Després del riure que va despertar el tiquet d’un hospital on a un pacient amb el genoll trencat li van donar el codi CO-J0, ara un altre tuit amenaça amb desbancar-lo com el més graciós relacionat amb la sanitat. I és que la usuària de Twitter @Nuria_Lopez98 va fer un tuit on explicava una anècdota molt divertida que li havia passat a un infermer a Granada amb un pacient. Aquest tuit va córrer ràpidament i les respostes també són molt gracioses: no te les voldràs perdre!

Que me acaban de contar que un chaval enfermero de fuera de Andalucía se fue a vivir a un pueblo profundo de Granada y cuando un abuelo le empezó a hablar ACTIVÓ EL CODIGO ICTUS PORQUE NO LO ENTENDÍA Y SE PENSABA QUE LE ESTABA DANDO ALGO JAJAJJAJA — Nuria (@Nuria_Lopez98) October 22, 2022

El que explica la Núria en el seu tuit és que algú li acabava d’explicar que un infermer vingut de fora d’Andalusia va anar a viure a un poble “profund” de Granada. Això va provocar que quan un avi li va parlar a la consulta no l’entengués pel seu fort accent andalús i l’infermer prengués una decisió controvertida i greu com és activar el codi ictus, tot i que es va poder revertir ràpidament i no es van perdre recursos.

La decisió increïble de l’infermer

L’infermer, sol a la consulta, no va entendre el que li deia aquest avi i va creure que li passava alguna cosa. Llavors va decidir activar el codi ictus. “M’acaben d’explicar que un noi infermer de fora d’Andalusia va anar a viure a un poble profund de Granada i quan un avi li va començar a parlar va activar el codi ictus perquè no l’entenia i creia que li estava passant alguna cosa”, diu el tuit d’aquesta usuària que ha fet riure molts tuiters. Les respostes, de fet, també són molt divertides, i en alguns casos expliquen anècdotes semblants. Aquesta on s’explica una confusió entre 0 positiu i seropositiu és una de les més gracioses: