Un test revolucionari detecta el càncer de còlon abans que aparegui

La tecnologia i la intel·ligència artificial estan revolucionant el diagnòstic precoç dels tumors cancerosos. Un dels tipus de càncer on més s’està avançant és el colorectal, una malaltia complicada perquè té una progressió lenta des que apareixen pòlips intestinals i lesions precancerígenes fins que es forma el tumor. Un test revolucionari de l’empresa Amadix anomenat Prevecol és capaç de detectar aquests primers indicis per tal d’eliminar-los amb una colonoscòpia i evitar que aparegui el càncer.

La prova està pensada per a persones sanes i asimptomàtiques d’entre 50 i 75 anys. Està indicada per a homes i dones i és una eina molt fàcil d’utilitzar i que no requereix sedació ni una preparació prèvia com sí que passa amb les colonoscòpies. Consisteix en una anàlisi de sang que estudia els biomarcadors que indiquen aquestes lesions i presenta resultats més fiables que les actuals proves. La directora d’operacions d’Amadix, Elena Sánchez Viñés, assegura que l’actual prova per detectar càncer colorectal és la prova de sang oculta en femta, que té una taxa de falsos positius molt més elevada a la de Prevecol i resulta “més incòmoda” als pacients.

La presentació del test per detectar precoçment el càncer de còlon / HM

El test capta els senyals que emet el càncer abans que es formi un tumor

Aquest tipus d’eines per detectar el càncer permetran reduir la mortalitat de les malalties oncològiques. De fet, la taxa de supervivència al càncer colorectal quan es detecta aviat arriba al 90%. L’avantatge d’aquest test és que capta els senyals que emet el càncer colorectal anys abans que es formi així com els pòlips intestinals que apareixen abans del tumor. Si s’eliminen, el càncer pot arribar a no aparèixer mai.

El director del Centre Integral Oncològic Clara Campal (CIOCC), Antonio Cubillo, apunta que haver adquirit aquest test és “una gran notícia” perquè permetrà oferir als pacients una alternativa “innovadora, eficaç i mínimament invasiva” per al diagnòstic “hiperprimerenc” d’aquest tipus de càncer. “El càncer de còlon és el procés oncològic més freqüent a Espanya amb més de 40.000 casos a l’any”, ha recordat Cubillo.

Per la seva banda, Rocío Arroyo, CEO i fundadora d’Amadix, celebra que el seu producte incrementarà el nombre de població que participa als programes de prevenció i cribratge del càncer colorectal. “Sabem que la detecció primerenca del càncer és clau per millorar el pronòstic dels pacients. La implementació de Prevecol a la pràctica clínica és senzilla i tot són avantatges”, destaca. Arroyo ha estat guardonada per la Comissió Europea amb el premi a les Dones Innovadores 2022 per la seva tasca al capdavant d’Amadix.

Tests no invasius per a altres tipus de càncer

“La prevenció és molt necessària, perquè es tracta de malalties que habitualment es detecten tard i l’impacte d’aquestes proves per allargar la vida és clar”, assegura Arroyo, que afegeix que Amadix treballa ara en nous tests diagnòstics per a la detecció precoç del càncer de pulmó i el de pàncrees.

El test d’Amadix ha estat adquirit per HM Hospitales, un grup d’hospitals pioner a Europa pel que fa a les proves de detecció precoç. El grup ha signat diversos contractes amb biotecnològiques que desenvolupen productes que aconsegueixen detectar els tumors abans que produeixin símptomes i fins i tot impedir que el càncer arribi a desenvolupar-se.