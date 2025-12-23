Salut reclama “no abaixar la guàrdia” durant les festes tot i el descens de la grip

El descens de contagis de la grip que s’ha constatat en les darreres hores podria ser momentani, segons el departament de Salut. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha celebrat les dades, si bé ha cridat a “no abaixar la guàrdia” amb la malaltia, especialment de cara a les reunions familiars previstes per a les dates assenyalades de Nadal. Comencen, segons Fernández, “dues setmanes complicades”, en què es pot produir un “petit repunt” dels casos per la intensificació del contacte amb familiars i amics. En aquest sentit, ha cridat a “mantenir les precaucions” i, per exemple, fer servir mascareta en cas que es presentin símptomes compatibles.
Per la seva banda, la sotsdirectora del Servei Català de la Salut, Pilar Otermin, ha celebrat que la baixada de les dades de contagis dels darrers dies hagi contribuït a reduir la tensió assistencial als centres d’atenció primària catalans. En concret, les urgències han caigut un 9% en la darrera setmana, amb una davallada pròxima al 29% en el cas dels CUAP. També s’ha notat un descens de les trucades al 061, amb unes 2.000 menys que en el pic de l’expansió del virus. Ara, ha informat Otermin, la mitjana és d’unes 8.000, una xifra “bastant assumible”.
“No llençar campanes al vol”
Tot i el bon sentit de la corba, Fernández ha fet un crit contra “llençar campanes al vol” de cara a les festivitats, especialment per les trobades durant les dates assenyalades de Nadal i Cap d’Any. “Apel·lem a la responsabilitat individual. En definitiva, a tenir sentit comú”, ha instat el secretari de Salut Pública. També ha recordat la importància de l’ús de la mascareta en espais com centres mèdics i sociosanitaris, que “podria haver contribuït” al control dels contagis de la darrera setmana. L’obligatorietat, ha anunciat, s’allargarà dues setmanes més, a la cerca de mesures per “apaivagar la transmissibilitat”.
A més, ha celebrat la capacitat de la campanya de vacunació per limitar la necessitat d’atenció mèdica per als pacients, en tant que el virus ha estat “molt contagiós”, però poc violent. Enguany hi ha hagut 1,3 milions de persones vacunades, unes 120.000 més que el 2024.