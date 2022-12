Retard en el diagnòstic i estigma social, problemes enquistats dels contagiats amb el VIH

La sida i el VIH han anat perdent protagonisme mediàtic a mesura que la ciència ha anat avançant i els nous casos s’han reduït gràcies als fàrmacs de prevenció que prenen els col·lectius més vulnerables. Tot i així, cada any hi ha més de 3.000 nous contagis a l’estat espanyol i el 48% dels casos es diagnostiquen tard, segons dades del Grup d’Estudi de la Sida de la Societat Espanyola de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica. Aquest retard en el diagnòstic provoca que es comenci tard el tractament i per tant sigui més complicat arribar a tenir una càrrega viral indetectable, que significa també que el virus no pot transmetre’s.

Amb motiu del Dia Mundial contra la Sida, el president d’aquesta entitat, José Ramón Arribas, exigeix a les administracions que estableixin mesures més ambicioses que permetin una millor prevenció i el diagnòstic precoç per evitar l’expansió del virus. “El VIH continua sent un problema de salut pública de primera magnitud”, avisa abans d’afegir que cal fer una crida perquè s’utilitzin totes les eines a l’abast per evitar més contagis. Arribas denuncia que es fan pocs tests i per tant la resposta a l’epidèmia no és tan forta com hauria de ser. De fet, a l’estat espanyol hi ha entre 130.000 i 160.000 persones que conviuen amb aquest virus, i un 25% no estan diagnosticades.

Imatge de la campanya de Right for Health en motiu del dia contra la Sida / EP

L’estigma que persegueix els pacients amb virus de la sida des dels anys 80

A més, les persones que la pateixen continuen portant a les espatlles el pes de l’estigma social, que tot i l’ampli coneixement que hi ha de la malaltia en la societat mai ha acabat de desaparèixer. En aquest sentit, moltes persones amb VIH enfronten problemes de discriminació i depressió malgrat haver arribat a tenir una càrrega viral indetectable. Els principals estigmes són relatius a la manera com s’agafa el virus, segons les dades de EresVIHda, una entitat formada per experts en aquest virus.

Segons aquesta entitat, alguns tenen por de dir que són seropositius perquè la societat ho associa majoritàriament a tenir sexe amb altres homes -el 80% de la transmissió del virus es deu a relacions sexuals entre homes- inclús si tenen una dona com a parella. Això significa, a més, que la gent pot pensar que ha tingut relacions extramatrimonials o han estat infidels a la parella i per això s’han contagiat. Altres no admeten que tenen el virus per no ser discriminats o apartats, unes actituds que es donaven especialment en els vuitanta i els noranta però que es continuen mantenint en alguns àmbits de la societat.

Els experts sostenen que és “fonamental” acabar amb aquests estigmes perquè moltes persones eviten anar al metge perquè no volen enfrontar el diagnòstic i tot el que comporta. Això és perillós perquè en cas de tenir el virus, diagnosticar-ho de forma precoç suposa una millor qualitat de vida per als pacients i una millor evolució de la patologia.

Cèl·lules dendrítiques afectades per la invasió del virus de la sida / IRSICAIXA

Falses creences al voltant del VIH i la sida

Els mites i falses creences entorn al VIH i la sida són els culpables d’aquest estigma que pateixen les persones que es contagien i conviuen amb el virus. Fins fa ben poc estava molt estesa la creença que el VIH és una sentència de mort, una afirmació del tot errada ara que hi ha molts tractaments que combaten el virus i proporcionen qualitat de vida als afectats. Una altra falsa creença és que es poden produir contagis pel simple fet de beure del got d’una persona amb el virus. Està totalment demostrat que el contagi no es produeix així ni tampoc per fer petons o abraçades ni per estar en contacte amb el suor, les llàgrimes o la tos d’una persona contagiada.

Moltes persones continuen associant el virus a les relacions homosexuals entre homes o als drogoaddictes, els dos col·lectius més vulnerables durant la pitjor època de la sida. De fet, hi ha moltes dones que s’han infectat amb el virus i inclús hi ha bebès que neixen amb VIH per la transmissió vertical entre mare i fill durant l’embaràs. Actualment gran part del percentatge dels nous casos correspon a persones heterosexuals, el que evidencia que aquesta falsa creença no té cap tipus de base científica i s’hauria de treballar perquè la ciutadania estigui ben informada i s’eviti l’estigmatització dels afectats pel VIH.