Creen un ‘niu’ per ajudar en el desenvolupament dels nadons prematurs

Fer un ‘niu’ que guareixi els nadons prematurs i els ajudi en el seu desenvolupament. Aquest és l’objectiu del projecte ‘Nido’, que va néixer de la mà de la dissenyadora Eva Díaz per oferir solucions òptimes per al desenvolupament i estimulació sensorial dels nadons prematurs. De fet, el projecte va néixer com a treball final de la carrera de Díaz en enginyeria i disseny industrial, però ha acabat convertint-se en una realitat i fins i tot guanyant un premi al Pediatric Innovation Day.

L’entrada de Díaz al sector de la salut va venir pràcticament rodada. Després de presentar aquest treball final, va tenir l’oportunitat de fer arribar el seu projecte a l’Hospital Sant Joan de Déu, on va parlar amb professionals per detectar les mancances de l’àrea de neonats. Així va poder començar a treballar sobre les necessitats concretes dels nadons prematurs i ha continuat desenvolupant el projecte fins tenir el prototip actual.

El prototip del projecte ‘Nido’ / Eva Díaz

L’objectiu del producte és cobrir les limitacions físiques i emocionals que té el prematur en el moment que passa de l’úter a una incubadora, que fins ara es feia amb nius fets amb llençols. Amb ‘Nido’, es podrà fer la contenció, posicionament i estimulació sensorial dels nadons prematurs d’una forma molt més ràpida. “Els servirà per estar menys estressats i més segurs i també és una solució per als professionals que els atenen”, explica la dissenyadora, que en tot moment ha volgut basar-se en la metodologia de treball que ja s’aplicava a neonatal. “Fins ara es feia amb nius fets de llençols i això requeria molt temps per part dels professionals. El projecte desenvolupa un producte que segueixi la metodologia però incorpori millores per als nadons, els sanitaris i les famílies”, assenyala.

El producte estarà disponible en un any

Díaz ha avançat amb el projecte durant els últims mesos i actualment ja disposa d’un prototip industrial. Així, el producte ha anat passant per diverses fases i modificacions fins arribar al que és ara un cop ja s’ha fet la quarta versió de prova. “Ara s’estan validant els petits detalls i resolent els dubtes que queden sobre el producte per poder-lo presentar al mercat com una solució òptima”, explica la dissenyadora, que agraeix l’ajuda de diferents professionals que han participat en aquest procés.

L’última fase del projecte, la més llarga i farragosa és la validació final per tal que pugui entrar al mercat. Aquesta és la que està pendent de completar per tal que el projecte surti endavant. Ho facilitarà molt el fet d’haver obtingut el premi al Pediatric Innovation Day. De fet, Díaz ho defineix com “crucial” perquè cal molta inversió per poder desenvolupar i provar el producte. “El premi facilitarà la classificació i regulació del producte, un procés que requereix inversions elevades i que és indispensable per llençar-lo al mercat”, assenyala la dissenyadora.

El Pediatric Innovation Day, una finestra a noves oportunitats

El ‘hub’ i4KIDS organitza cada any una trobada, el Pediatric Innovation Day, gràcies a la qual un ecosistema de 28 entitats comparteixen projectes per fomentar la innovació en el camp pediàtric i maternal. Aquest hub va començar a donar les seves primeres passes ara fa quatre anys, quan els responsables van identificar un gap en l’arribada de solucions pediàtriques al mercat.

“En els últims deu anys només s’han aprovat un 24% dels productes desenvolupats per als nens. Pel que fa als fàrmacs, més del 50% no s’han testat per a nens”, explica Arnau Valls, un dels organitzadors d’aquesta jornada científica. Així, la majoria de solucions al mercat són adaptacions dels adults, pel que per tal de capgirar la situació es va formar aquest hub amb hospitals, centres i grups de recerca, empreses i indústria.

Gràcies al finançament dels projectes premiats en aquesta jornada, com el projecte ‘Nido’, el test per veure si la febre és greu o la plataforma de joc per disminuir el dolor en nens amb càncer, podran arribar abans al mercat. “El finançament ajuda a accelerar l’arribada al mercat, tot i que no és l’única variable que influeix en els tempos. Tanmateix, volem que almenys aquesta variable no sigui un problema”, explica Valls, que afegeix que un cop reben els diners també reben un assessorament per continuar amb els projectes. L’objectiu del hub ara mateix és créixer mirant cap a Europa i incloure en les pròximes jornades científiques més referents dels principals hospitals europeus i americans en pediatria.