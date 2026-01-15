La meitat dels catalans contracten assegurances de salut perquè el temps d’espera és menor

En els últims anys, cada vegada més persones a Catalunya opten per contractar una assegurança de salut privada. Segons l’estudi elaborat per Rastreator, prop de la meitat dels catalans es decanten per les assegurances de salut perquè els temps d’espera són més reduïts que en el sistema públic. Aquest factor s’ha convertit en una de les principals raons a l’hora de prendre una decisió que afecta directament el benestar i la qualitat de vida dels ciutadans. A través de plataformes comparatives, és possible analitzar diferents opcions i entendre quins aspectes cal tenir en compte a l’hora de triar la millor assegurança mèdica segons les necessitats personals. Disposar d’informació clara ajuda els usuaris a valorar no sols el preu, sinó també les cobertures, els serveis inclosos i la xarxa de professionals disponibles.
Menys esperes i més agilitat assistencial
Un dels principals avantatges que destaquen els usuaris de les assegurances de salut és la rapidesa en l’accés a especialistes, proves diagnòstiques i intervencions quirúrgiques. En molts casos, els terminis d’espera es redueixen de setmanes o mesos a pocs dies, la qual cosa permet una atenció més immediata i una millor planificació del tractament mèdic. Això es tradueix en menys estrès per als pacients i una recuperació més ràpida, especialment en casos de malalties cròniques o condicions que requereixen seguiment constant.
A més, la possibilitat de triar metge o centre sanitari aporta una sensació de control i tranquil·litat que cada vegada és més valorada pels pacients. Aquesta llibertat d’elecció permet als usuaris seleccionar especialistes amb experiència en àrees concretes i assegurar-se que reben l’atenció més adequada per a la seva situació particular. L’atenció personalitzada es converteix així en un factor clau que influeix en la decisió de contractar una assegurança privada.
La importància de revisar el quadre mèdic
Malgrat els avantatges, abans de contractar una assegurança de salut és fonamental revisar detingudament les seves condicions. Carmen Reverte, responsable d’assegurances de salut de Rastreator, destaca un aspecte clau que sovint passa desapercebut: “A l’hora de contractar una assegurança de salut, has de revisar el quadre mèdic i, en el cas que sigui tancat, comprovar si a la teva ciutat disposes de l’assistència mèdica que necessites. Segons la zona, el nombre de professionals per especialitat pot variar. Per tant, si no trobes als especialistes que cerques, és recomanable optar per altres opcions que ofereixin un quadre mèdic més ampli.” Aquest punt és especialment rellevant per a les persones que viuen fora de les grans àrees metropolitanes o que necessiten especialistes molt concrets. Comptar amb un quadre mèdic adequat pot marcar la diferència entre rebre atenció ràpida o afrontar retards innecessaris, per la qual cosa no ha de subestimar-se.
Un producte que s’adapta a diferents perfils
Les assegurances de salut no són totes iguals. Existeixen pòlisses amb quadre mèdic tancat, altres d’obertes amb reemborsament i opcions intermèdies. Entendre aquestes diferències permet ajustar la decisió al pressupost i a les necessitats reals de cada persona o família. Per exemple, les famílies amb nens petits solen prioritzar la disponibilitat de pediatres i serveis d’urgències pediàtriques, mentre que les persones grans valoren la cobertura d’especialistes en geriatria i atenció a malalties cròniques.
A més, algunes assegurances ofereixen serveis complementaris com ara assistència psicològica, programes de prevenció de malalties, medicina preventiva i accés a tractaments de fisioteràpia o rehabilitació. Aquests extres no només milloren l’experiència del pacient, sinó que també contribueixen a una cura més integral de la salut.
En definitiva, l’augment de catalans que opten per les assegurances de salut respon principalment a la cerca d’una atenció més àgil, personalitzada i completa. Informar-se bé, comparar alternatives i analitzar detalls com el quadre mèdic són passos essencials per prendre una decisió conscient i adequada. La salut és un bé preuat, i comptar amb la cobertura correcta pot significar no només estalvi de temps, sinó també tranquil·litat i seguretat per a tota la família.