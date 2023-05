Guia sobre la fibromiàlgia, la malaltia silenciosa que et condiciona la vida

La fibromiàlgia és una malaltia crònica que dificulta molt la vida de les persones que en pateixen. Presenta molts símptomes i causa dolor a tot el cos, molta fatiga, problemes de memòria i de son. En alguns casos impedeix continuar treballant i les persones afectades han de passar dies al llit fins que milloren els símptomes. A més, les persones amb fibromiàlgia són més sensibles al dolor. Amb motiu del Dia Mundial contra la Fibromiàlgia, marcat al calendari aquest divendres 12 de maig, El Món ha elaborat una guia per conèixer millor aquesta malaltia:

Els símptomes principals de la fibromiàlgia

Hi ha molts símptomes de fibromiàlgia, però els principals són el dolor generalitzat -sol ser lleu, molest i constant i, en els pics, dura tres mesos- la fatiga, les dificultats cognitives -es coneix com a fibroboira perquè dificulta la capacitat d’enfocament, concentració i atenció-, síndrome de còlon irritable, migranya i mal de cap, cistitis, trastorns de l’articulació temporomandibular, ansietat, depressió i síndrome de taquicàrdia postural.

Les causes de la fibromiàlgia

Les causes que provoquen la fibromiàlgia són diverses, però es poden dividir en tres factors clau: genètica -sol ser hereditària i podrien existir mutacions genètiques que fan més vulnerable a desenvolupar-la-, infeccions -algunes desencadenen o agreugen la fibromiàlgia- i successos emocionals o físics -un accident de cotxe o estrès prolongat poden ser el desencadenant de la malaltia-.

La fibromiàlgia afecta més les dones que els homes?

Una de les característiques d’aquesta patologia és que té més incidència en les dones que en els homes. I no se sap per què. La malaltia afecta un 3,4% de les dones davant d’un 0,6% dels homes, segons les dades de la Societat de Reumatologia Europea.

La fibromiàlgia impedeix l’embaràs?

Els medicaments poden continuar prenent-se durant l’embaràs i, per tant, en aquest sentit no és un problema, ara bé, les persones amb fibromiàlgia es cansen més, per la qual cosa poden necessitar més ajuda un cop neix el nadó. És important que abans del naixement s’acordi amb els familiars com organitzar-se amb la cura del nen.

Una dona embarassada / Pixabay

A quina edat es pot desenvolupar fibromiàlgia?

En qualsevol edat. Els símptomes normalment comencen després d’un traumatisme, una cirurgia, una infecció o un moment d’estrès. En alguns casos s’acumulen progressivament amb el temps sense que existeixi un desencadenant, però no és el més freqüent.

La fibromiàlgia té cura?

No existeix una cura per aquesta malaltia, però hi ha diversos medicaments que ajuden a controlar els símptomes. Es recomana a les persones que la pateixen que facin exercici, meditació i teràpies orientades a la reducció de l’estrès.

La fibromiàlgia disminueix el desig sexual?

Moltes persones amb aquesta malaltia asseguren que senten dolor durant les relacions sexuals. També tenen problemes amb el desig, perquè molts fàrmacs poden disminuir-lo i produir alteracions en la lubricació i el flux vaginal. Per solucionar-ho és important parlar amb la parella amb naturalitat. Experimentar plaer, a més, pot ajudar amb el dolor crònic que provoca la malaltia.

Una dona amb mal d’esquena / Pixabay

Com afrontar les dificultats psicològiques associades a la fibromiàlgia?

Les claus per a combatre els símptomes de la fibromiàlgia són les següents: