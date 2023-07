El govern espanyol elimina la mascareta obligatòria a hospitals i farmàcies

El govern espanyol ha eliminat l’obligació de portar mascareta als hospitals, les farmàcies i les residències, tot i que continuen essent “recomanables”. El Consell de Ministres ha certificat oficialment la fi de l’emergència sanitària provocada per la pandèmia de la Covid-19. La mesura entrarà en vigor quan es publiqui al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) aquest dimecres o dijous i afecta els hospitals, centres de salut, farmàcies, residències, clíniques dentals, centres de reproducció assistida i centres d’atenció especialitzada. La mascareta serà obligatòria a les unitats de malalts crítics o immunodeprimits, quiròfans i UCIs.

El ministre de Sanitat, José Miñones, ha defensat que la Covid-19 està “controlada” –tot i que encara es continuen registrant casos– i, per tant, cal “donar per finalitzada la crisi sanitària i totes les mesures extraordinàries que s’han adoptat aquests mesos”. Miñones ha assegurat que el país fa un “pas important” i surt “més fort d’aquesta crisi sanitària”. El ministre ha tingut un record per a totes les persones que han mort de Covid en aquests tres anys de pandèmia i ha agraït l’esforç a tots els sanitaris per la feina feta. També ha destacat el paper de la vacunació, que ha estat “essencial” per protegir la població.

La Unitat de Patologia Mamària de l’Hospital Josep Trueta de Girona / HJTG

La burocràcia retarda el final de la crisi sanitària

L’acord del Consell de Ministres parteix d’un altre acord del Consell Interterritorial de Salut del passat 23 de juny. Les comunitats autònomes i el Ministeri de Sanitat va decidir aixecar l’obligatorietat de portar mascareta als centres sanitaris, l’últim reducte de protecció després que el mes de febrer s’aprovés eliminar l’obligatorietat de portar-la al transport públic. La decisió de l’estat espanyol de posar punt final a la crisi sanitària arriba dos mesos més tard que l’Organització Mundial de la Salut (OMS) decretés el final de l’emergència. Sanitat ha justificat el retard perquè el Consell Interterritorial no s’havia pogut reunir abans.